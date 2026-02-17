Horor u avionu: Poznata ljepotica se srušila usred leta, na pisti je dočekala Hitna pomoć

Manekenka Brooks Nader, javnosti poznata kao “kraljica bikinija”, doživjela je neugodno iskustvo tijekom putovanja na proslavu svog 29. rođendana. Kako prenosi TMZ, manekenki je pozlilo tijekom leta privatnim avionom, a po slijetanju ju je dočekalo vozilo hitne pomoći.

🤮 Brooks Nader was down bad -- literally -- struck with savage food poisoning mid-flight, with an ambulance waiting for her the second the plane hit the ground! https://t.co/zIjaIJfSIs pic.twitter.com/gtN8YwI2KA — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

Pozlilo joj usred leta

Prema dostupnim informacijama, Brooks je najvjerojatnije doživjela trovanje hranom, a sama sumnja da je uzrok loš sushi koji je pojela u New York City prije polaska.

Njezina sestra Sarah Jane Nader podijelila je na društvenim mrežama snimke na kojima Brooks leži na podu luksuznog privatnog mlažnjaka, omotana dekom, dok joj članovi obitelji pokušavaju pomoći. “Vrlo dirljivo”, napisala je uz video, dodajući šaljivi komentar: “Trovanje hranom: 1. Brooksie: 0.”

U jednom trenutku vidi se i kako joj otac pokušava pomoći da pije vodu, dok je sestra u opisu dodala: “Stvari s kojima se Breaux Nader mora nositi.”

Brooks Nader gets food poisoning on private jet en route to lavish 29th birthday celebrations: ‘Touch and go’ A source tells Page Six Monday that Brooks is "fully recovered" after eating some bad sushi. pic.twitter.com/9mAsVsHMo2 — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) February 16, 2026

Vozilo hitne pomoći čekalo na pisti

Nakon slijetanja situacija je izgledala ozbiljno, Brooks je objavila fotografiju sa sjedala na kojoj se vidi vozilo hitne pomoći parkirano uz avion. Uz fotografiju je duhovito napisala: “Ako te ne pokupi vozilo Hitne pomoći kad sletiš, zabavljaš li se uopće???”

Na fotografiji se mogla vidjeti i šalica s natpisom “Twenty Fine”, koja je trebala obilježiti njezin 29. rođendan, dok je sestra kasnije duhovito prepravila poruku u “Twenty NOT Fine”.

Brz oporavak i nastavak slavlja

Unatoč dramatičnom trenutku, manekenka se brzo oporavila. Samo nekoliko sati kasnije objavila je selfie s jahte uz poruku: “Preživjela sam.”

Nakon kratke zdravstvene epizode, Brooks je nastavila rođendansku proslavu u društvu obitelji i prijatelja, a trenutke slavlja podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pokazavši da je incident nije spriječio da uživa u posebnom danu.

