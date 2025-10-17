Roditelji najavili novi prosvjed u Dubravi, Božinović poručio: 'Kad dođe do policije, već je kasno'

'LJUDI IMA' /

Novi prosvjed, koji će se u nedjelju održati u zagrebačkoj Dubravi zbog nasilja među maloljetnicima komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Na prvom prosvjedu krajem rujna organizatori su nadležnim institucijama dali rok od 30 dana da ispune njihove zahtjeve. U protivnom su najavili veći prosvjed.

Tražili su spuštanje dobne granice - kaznene odgovornosti s 14 na 12 godina i veću prisutnost policije na ulicama, posebno u večernjim i noćnim satima. Ministar je naglasio kako rješenje nije u uhićenju maloljetnih, nego u tome da službe rade svoj posao. Više pogledajte u prilogu