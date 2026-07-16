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LUDILO FORMULE 1 /

Utrka sezone pred vratima: Evo što nam donosi VN Belgije te gdje i kada je gledati

Stiže nam i 10. utrka nikad uzbudljivije sezone Formule 1. Na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps ovog se vikenda vozi Velika nagrada Belgije. Utrka koju su mnogi "jedva čekali" uvijek nosi svoj draž, a ovog će puta ona biti još posebnija jer je na dan utrke najavljena kiša. Što od utrke očekuju stručni komentatori RTL-a, Anđelko Kecman i Neven Novak, pogledajte u videu na vrhu teksta.

Potpuni raspored vikenda

Petak, 17. srpnja

Prvi slobodni trening: 13:30 - 14:30 (RTL 2 i platforma Voyo)

Drugi slobodni trening: 17:00 - 18:00 (RTL 2 i platforma Voyo)

Subota, 18. srpnja

Treći slobodni trening: 12:30 - 13:30 (RTL 2 i platforma Voyo)

Kvalifikacije: 16:00 (RTL 2 i platforma Voyo)

Nedjelja, 19. srpnja

Vrijeme je za Formulu: 14:00 (RTL i platforma Voyo)

Utrka (Velika nagrada Belgije): 15:00 (RTL i platforma Voyo)

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