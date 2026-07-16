Utrka sezone pred vratima: Evo što nam donosi VN Belgije te gdje i kada je gledati

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Stiže nam i 10. utrka nikad uzbudljivije sezone Formule 1. Na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps ovog se vikenda vozi Velika nagrada Belgije. Utrka koju su mnogi "jedva čekali" uvijek nosi svoj draž, a ovog će puta ona biti još posebnija jer je na dan utrke najavljena kiša. Što od utrke očekuju stručni komentatori RTL-a, Anđelko Kecman i Neven Novak, pogledajte u videu na vrhu teksta.
Petak, 17. srpnja
Prvi slobodni trening: 13:30 - 14:30 (RTL 2 i platforma Voyo)
Drugi slobodni trening: 17:00 - 18:00 (RTL 2 i platforma Voyo)
Treći slobodni trening: 12:30 - 13:30 (RTL 2 i platforma Voyo)
Kvalifikacije: 16:00 (RTL 2 i platforma Voyo)
Vrijeme je za Formulu: 14:00 (RTL i platforma Voyo)
Utrka (Velika nagrada Belgije): 15:00 (RTL i platforma Voyo)