McLaren povukao hrabar potez: Norris će zbog toga biti kažnjen u Belgiji

Aktualni svjetski prvak Formule 1 Lando Norris dobit će kaznu od deset mjesta na startnom poretku za Veliku nagradu Belgije nakon što je McLaren odlučio ugraditi novu elektroničku upravljačku jedinicu u njegov bolid.

Riječ je o važnom dijelu pogonskog sustava koji upravlja radom hibridnog motora i baterije. Prema pravilima Formule 1, svaki vozač tijekom sezone smije koristiti najviše tri takve jedinice. Budući da će Norris u Belgiji dobiti četvrtu, automatski će biti kažnjen pomicanjem deset mjesta unatrag na startnoj rešetki.

McLaren je objasnio da je do ove situacije došlo zbog niza tehničkih problema tijekom sezone. Prva upravljačka jedinica potpuno je otkazala na Velikoj nagradi Kine u ožujku, zbog čega Norris nije ni mogao nastupiti u utrci.

Druga je ugrađena za Veliku nagradu Japana, no već tijekom slobodnih treninga pojavili su se novi problemi. Nakon popravka ponovno je korištena na nekoliko utrka, ali je u lipnju, tijekom treninga u Monaku, također pretrpjela ozbiljan kvar.

U međuvremenu je Mercedes-AMG High Performance Powertrains, proizvođač McLarenove pogonske jedinice, razvio poboljšanu verziju sustava koja bi trebala biti pouzdanija. Kako bi Norris mogao koristiti novu specifikaciju do kraja sezone, momčad je odlučila prihvatiti kaznu upravo u Belgiji.

Iz McLarena smatraju da je Spa-Francorchamps najbolje mjesto za takav potez jer je riječ o stazi na kojoj je pretjecanje znatno lakše nego na sljedeće dvije utrke u Mađarskoj i Nizozemskoj.

"Odlučili smo novu upravljačku jedinicu ugraditi u Belgiji jer je ovdje lakše nadoknaditi izgubljene pozicije nego na stazama koje slijede. Vjerujemo da je to najbolja strateška odluka za ostatak sezone", poručili su iz McLarena.

Plan momčadi je da Norris s ovom, četvrtom upravljačkom jedinicom odvozi preostale utrke sezone bez dodatnih promjena i novih kazni.

Iako će startati deset mjesta niže od plasmana koji ostvari u kvalifikacijama, McLaren vjeruje da će zahvaljujući karakteristikama legendarne staze Spa-Francorchamps Norris imati dovoljno prilika za proboj kroz poredak i osvajanje vrijednih bodova.