Vriskovi i panika: Dramatične snimke meteotsunamija na Kornatima i Hvaru

RIJEDAK FENOMEN /

Sinoć je snažno nevrijeme bilo i na Jadranu uz niz nesreća, kod Lošinja je potonula talijanska jedrilica uz jednu ozlijeđenu osobu, u Zadru se nasukalo plovilo s dvojicom Francuza, dok je u Gradu Pagu dvotrupna jedrilica udarila u gradski most. A nevrijeme je dovelo do rijetkog prirodnog fenomena – meteotsunamija.

Snimke s Kornata prikazuju mjesto gdje se razina mora naglo podignula za metar i pol. Pritom je, kao što vidite, potpuno poplavljena konoba puna turista koji su počeli bježati i sklanjati se jer je more odjednom počelo prodirati. Jednima je bilo zabavno, drugima panično.

Meteotsunami je sinoć pogodio i Stari Grad na otoku Hvaru. More se u svega nekoliko minuta izlilo na rivu i prodrlo u kuće i ugostiteljske objekte, a nasukano je i nekoliko brodica. Razina mora na pojedinim je dijelovima narasla za više od 30 centimetara, da bi se potom naglo povukla