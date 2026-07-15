Luka Peroš se vraća na domaću scenu u seriji 'IQ 160': 'To je lagano, opušteno štivo za publiku'

Luka Peroš (49), zvijezda je prvog hrvatskog Voyo originala, serije IQ 160. U njoj će utjeloviti inspektora Ramljaka, ulogu koja je stigla nakon više od 10 godina izbivanja s domaće scene. "Ja mislim da je to lagano štivo za publiku, opušteno. Ima tih komičnih elemenata. Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov rastura, odlična je. Ima sve tog nekog šarma i taj neki naš konflikt dolazi do izražaja", rekao je glumac.

Prve dvije epizode donose pravo osvježenje

IQ 160 kombinacija je humora, krim istrage i osebujnih likova, a na Voyo će se moći gledati od petka, 24. srpnja. Glumac je gledateljima poručio i kako je on već imao priliku pogledati epizode ali da će se oni morati još malo strpiti: "Žao mi je gledatelji, vi se morate strpiti, ali ja sam imao priliku pogledati svih osam epizoda i baš mi je drago", uzbuđeno je ispričao.

Luka Peroš veliko je glumačko ime, a od 2012. godine živi u Španjolskoj. Zvijezda je brojnih međunarodnih produkcija, a uloga Marseja u mega popularnoj "La Casi de Papel", koju je pogledalo više od 100 milijuna gledatelja, promijenila je sve.

"Što mi je dalje to donijelo? Neku globalnu popularnost. da. Ali ne garantira posao. Meni iskreno nije do popularnosti, ja volim svoj posao, ja se volim igrati. To sam dokazao. Na kojem jeziku, nije važno. U kojem žanru, isto mi nije važno", istaknuo je.

Od 'La Case de Papel' do povratka na domaću scenu

Peroš aktivno govori čak osam jezika, a istaknuo je kako mu je najteže bilo učiti turski. Osim toga, u seriji "La casa de papel" imao je scene na danskom jeziku i iako je mislio da će ga lako naučiti, bilo je teže nego što je mislio: "U petoj sezoni 'La case de papel' sam imao tri scene na danskom. Mislio sam da je dosta sličan njemačkom i da će sve teći lagano, ali nije išlo."

Popularni glumac pravi je sportski fanatik, a u Španjolskoj je upoznao i imenjaka Modrića, s kojim se sprijateljio. Istaknuo je kako su u kontaktu te da se često čuju. O hrvatskom reprezentativcu misli sve najbolje, a rekao je kako je proslavljeni nogometaš izuzetno duhovit i skroman.

"Ne bi on bio na svojoj poziciji da nije takav. Skidam mu kapu, očekujem da će gurati još par godina", rekao je Peroš.

Osim sporta, veliki je fan brojnih serija i filmova, ali i disciplinirani istražitelj koji se drži svojih pravila. Za kraj je poručio gledateljima da će uskoro i oni moći pratiti novu seriju te pokazao da i on s nestrpljenjem iščekuje taj trenutak: "Ljudi, 24. srpnja na Voyo platformi diljem regije imat ćete priliku pogledati prve dvije epizode serije IQ 160, to ste čuli od mene!."