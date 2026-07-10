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Dajana Čuljak pokazala elegantnu promjenu: Pogledajte njezinu novu frizuru

Dajana Čuljak pokazala elegantnu promjenu: Pogledajte njezinu novu frizuru
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Foto: RTL

Glumica Dajana Čuljak nedavno je promijenila frizuru i još jednom pokazala kako joj svaka promjena izvrsno stoji

10.7.2026.
13:17
Karla Pavleković
RTL
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Hrvatska glumica, koju ćemo pratiti u prvoj Voyo Original seriji IQ 160, Dajana Čuljak (35) nedavno je osvježila izgled novom frizurom. Nakon upečatljive narančaste boje kose, koju je nosila u seriji IQ 160, Dajana se odlučila za kratki slojeviti bob, s elementima francuskog boba i shag stila u plavoj boji.

Dajana Čuljak pokazala elegantnu promjenu: Pogledajte njezinu novu frizuru
Foto: RTL

U podcastu Spill the tea otkrila je da je kao dijete bila dosta povučena i sramežljiva, ali su joj školske priredbe, recitacije i gluma pomogli da se otvori i pronađe svoj poziv. Iako to nije očekivala ni sama, Dajana je Akademiju uspješno upisala već pri prvom pokušaju. Trenutak kada je na popisu ugledala svoje ime ostao joj je duboko urezan u sjećanje. "Potpuno su me preplavile emocije. Rasplakala sam se čim sam vidjela svoje ime na popisu", ispričala je.

Od tada glumicu krase brojne uspješne uloge. Mogli smo je gledati na RTL-u u hrvatskoj telenoveli Sjene prošlosti u ulozi Paule Lončar, a sad istu seriju možemo pogledati na platformi Voyo. Ostali značajniji projekti uključuju filmove ZG80 i Escort, serije Nemoj nikome reći i Novine te kazališnu ulogu u obiteljskoj drami Živjet ćemo bolje za što je i nagrađena na 40. Danima satire Fadila Hadžića i mnoge druge.

Dajana Čuljak pokazala elegantnu promjenu: Pogledajte njezinu novu frizuru
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dajanu Čuljak gledat ćemo u kriminalističkoj seriji IQ 160 u ulozi čistačice Marine, samohrane majke troje djece s genijalnim umom, za koju kroz smijeh kaže "Ona je jedna neozbiljna gospođa koja se glavnom inspektoru petlja u posao i on me mora trpjeti".

Dajana Čuljak pokazala elegantnu promjenu: Pogledajte njezinu novu frizuru
Foto: Voyo

Dajana ČuljakIq 160VoyoVoyohrRtlFrizuraSpill The Tea
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