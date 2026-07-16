Od rakuna preko selfija sa Shrekom do ignoriranja Spidermana: Kako je Haaland osvojio svijet?

NAJPOZNATIJI NORVEŽANIN /

Cijeli je svijet i dalje zaljubljen u Erlinga Haalanda, iako se norveška reprezentacija s Mundijala već vratila kući. On je iz zrakoplova u Oslu izašao s prepariranim rakunom koji drži bocu viskija u jednoj i dizajnerskom torbom od aligatora u drugoj ruci.

Navijače nije osvojio samo ekstravagantnim stilom i terminatorskom igrom, nego i smiješnim videozapisima na društvenim mrežama u kojima se ruga samom sebi – kao kada, primjerice, uz fotografiju sebe i Shreka napiše: "Moj brat blizanac". Spiderman Tom Holland pozvao ga je na druženje, no norveški mu Haaland nije odgovorio. Više o fenomenu Haaland pogledajte u prilogu.