Ako sretnete Olivera u moru, evo što nikako nemojte raditi: 'Zabrinjavajuće se ponaša'

Svi u Hrvatskoj znaju za dupina Olivera, koji pliva i igra se s ljudima, i postao je hit novigradskog mora, medija i društvenih mreža. Ali: sada stručnjaci upozoravaju: nemojte ga dirati, nemojte s njim plivati, nemojte ga hraniti.

"Oduševio kupače, Oliver je zvijezda, nevjerojatni prizori, pogledajte kako se igra s loptom, pogledajte snimku njegovog susreta s kupačima", mediji ovih dana neprekidno pišu o Oliveru. A snimaka su pune i društvene mreže. Ali javio se Institut plavi svijet, koji apelira na građane da rade sve suprotno od onoga što su radili dosad - da mu se ne približavaju i da s njime ne plivaju.

Jedan od osnivača Instituta Plavi Svijet, morski biolog Draško Holcer gostovao je u studiju RTL Direkta.

Što ljudi ne bi trebali raditi u blizini dupina Olivera?

Općenito postoje pravila ponašanja u blizini dupina. Nemojte im se previše približavati, nemojte pokušati plivati sa životinjom, proganjati ih i hraniti. Sve su to stvari koje govore o razumnom ponašanju prema divljim životinjama. Sve što se biste radili s drugim divljim životinjama, ne biste trebali ni s dupinima. Unatoč tome što imaju prokletstvo tog svog osmijeha, svi su vidjeli dupina Flipera koji pliva s ljudima, rješava sve moguće probleme i nedaće.

U čemu je onda problem - je li u holivudskim filmovima, to što vjerujemo da se dupin smije?

Rekao bih da je problem u estradizaciji općenito. Danas smo podložni kojekakvim utjecajima televizije, serija, influencera, propagande, reklama i svega. Dupini su jedna dosta zahvalna tema. Većini su drage životinje, ljudi ih žele sresti. Svi su vidjeli da se mogu trenirati, da skači i izvode vragolije. To je jedan od problema.

No svake godine kada se dogodi ovakav sličan slučaj, kažete ljudima da se dupinima ne treba približavati. No ljudi vas ne slušaju?

Većina ljudi smatra da su naša upozorenja pretjerana jer nitko nema loše iskustvo. Dodao bih za sada. Upravo zbog mogućnost da se dogodi loše iskustvo upozoravamo da je dupin divlja životinja.

Koji su potencijalni rizici? Čitala sam da su se događali slučajevi gdje su dupini ozlijedili, nekada i ubili čovjeka.

Dupini koji se približavaju ljudima nisu životinje normalnog ponašanja. Dupini su životinje koje žive u društvenim zajednicama, komuniciraju sa svojom vrstom. Ovakve životinje poput Olivera mi nazivamo dupinima samotnjacima. To su životinje koje su, iz nama nepoznatog razloga, prestale komunicirati sa svojom vrstom. U tom smislu oni u sami, nemaju na koji način zadovoljiti tu potrebu za društvom i kroz nekoliko faza kod habituacije na ljudsko društvo približavaju se ljudima i u njima pronalaze društvo koje im nedostaje.

Hoćete reći da je fenomen samotnih dupina zabrinjavajuće ponašanje, nešto što nije tipično?

Apsolutno.Takve životinje imaju zabrinjavajuće ponašanje. Kad se počnu približavati ljudima da ih mogu dirati i plivati s njima, tada to postaje opasnost i za životinju i ljude. Velika je to životinja, dupin ima oko 250 kila i gotovo tri metra. To je životinja koja može plivati 30 i nešto kilometara na sat u moru. I u najboljoj namjeri, takva velika i snažna životinja može nekog slučajno ozlijediti. A u situacijama kada ga ljudi okruže, može se osjećati kao da je stjeran u kut i uznemireno i može reagirati. Može se usporediti kao kad gledate čopor lavova u kojem su svi dobro no krene neka interakcija pa se potuku i počnu gristi. Tako te samotne životinje, kad ih ljudi okruže, natežu za rep i pokušavaju plivati s njima, mogu reagirati. Reakcija može biti ugriz, ljudi mogu imati rane. Životinja se može zaletjeti u vas pa vas mogu ostati modrice, a u x slučajeva su se događali prijelomi posebice prsnog koša. Kada naviknu da im ljudi daju hranu, mogu namjerno ili nenamjerno napasti ljude koji im ne daju hranu jer očekuju hranu pa kad je nema očekuju kroz interakciju da ju dobiju. To su sve situacije koje su opasne.

Još neki od rizika koje ste nabrojali su i bolesti?

Tako je. Dupini u sisavci kao i mi. Bolesti koje se mogu prenijeti između ljudi i životinja zovu se zoonoze. Dupini imaju x bakterija koje se mogu prenijeti na ljude, poput bruceloza, leptospiroza, neke vrste tuberkuloze, postoje i gljivična oboljenja koja mogu uzrokovati mikoze na koži. S druge strane, ljudi mogu dupinima prenijeti neke bolesti, istraživanja su pokazala da su dupini izrazito prijemčivi organizmi na virus COVID-a. U populacijama dupina virus koji je vrlo sličan virusu koji uzrokuje ospice kod ljudi je uzrokovao drastične pomore. Deseci i stotine tisuća životinja su uginule. Sve su to opasnosti i za nas i životinje. Životinja kad se približi, ona izdahne, a možete se zaraziti kapljicama koje tada izlaze, ili kada dirate životinju pa prenesete.

Dakle još jednom poruka za sve koji ovo čitaju - kada vide Olivera i požele s njim plivati... Što ne raditi s njim?

Pozivam ljude da ne plivaju s Oliverom. Kada im se životinja približi, povucite se. Najjače bih naglasio - nemojte puštati djecu blizu te životinje. I najbenigniji dupin koji se zaleti u vas, udari vas slučajno, može vas ozlijediti, a dijete i još više.

Zadnji smo put razgovarali o dupinki Mojmiri i Tesli. Kakve imamo vijesti?

Mojmiru i Teslu nismo još vidjeli od tad, no znamo da je Mojmira postala starija sestra. Njezina mama Sonja se prošle godine pojavila sa svojim mladuncem, koji je ujak ili ujna od Tesle. Spol se još ne zna jer je životinja mlada. Nismo uspjeli napraviti dobre fotografije po kojima bi znali. U našem katalogu od 5000 životinja, z mnoge ne znamo spol pa oni koji dobiju muško ime postanu mama.

Rekli ste da trebam smisliti neko ime.

Tako je, držimo se protokola. Prvo je bila Mojmira, onda Tesla, i sad je treći.

Cijeli dan smo u redakciji o tome raspravljali. Prvo sam mislila da bude po jednoj od mojih sestara, Uršula ili Marija. Imali smo rasprave da ga nazovemo Haaland, ali na kraju sam donijela sljedeću odluku - budući da mog psa Vučka više nema, predlažem da se dupin zove Vučko. Možda bude jedan morski vuk.

Morat ću se složiti.