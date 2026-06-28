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Dupin zaplivao među kupačima u Dalmaciji, prizor oduševio tisuće

Dupin zaplivao među kupačima u Dalmaciji, prizor oduševio tisuće
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Foto: TikTok

Navodno je snimka nastala na području Maslenica

28.6.2026.
22:50
danas.hr
TikTok
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Ljeto je tek krenulo, a društvene mreže već su dobile svoj morski hit i to iz Zadarske županije.

Na TikToku se velikom brzinom dijeli snimka iz Maslenice na kojoj se može vidjeti nesvakidašnji prizor – dupin koji bez straha pliva među kupačima, skače iz mora i razigrano kruži oko njih, objavio je portal eZadar.

Video je mnoge ostavio bez teksta jer cijela scena izgleda kao da je izašla iz nekog filmskog kadra. Možda nešto poput Free Willy?

Modra morska površina, sunčan dan i veseli dupin koji se pojavljuje tik uz ljude stvorili su prizor koji se rijetko viđa. Na snimci se vidi kako dupin mirno pliva među kupačima, povremeno izranja, skače iznad površine i kao da uživa u društvu ljudi. Kupači su zasigurno iznenađeni, ali i oduševljeni ovim neočekivanim susretom, pa su mnogi posegnuli za mobitelima kako bi zabilježili trenutak koji će dugo pamtiti.

@rux_0604_7.5r #more #dupin #croatia #maslenica #viralvideos ♬ Originalton - EVE Croatia

Snimka, koja je navodno nastala na području Maslenice, mnogima je uljepšala dan i još jednom pokazala koliko Dalmacija zna prirediti nezaboravne trenutke, navodi eZadar.

DupinMaslenica
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