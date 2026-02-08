FREEMAIL
UBIJENO 18 LJUDI /

Sjećanje na nevine žrtve Medviđe: Milanović odao počast stradalim civilima

Sjećanje na nevine žrtve Medviđe: Milanović odao počast stradalim civilima
Foto: Sime Zelic/pixsell

U veljači 1993. godine pripadnici srpskih pobunjeničkih postrojbi ubili su u Medviđi devet hrvatskih civila kao odmazdu za vojno-redarstvenu operaciju Maslenica

8.2.2026.
14:23
Hina
Sime Zelic/pixsell
Predsjednik Republike Zoran Milanović odao je u nedjelju u Medviđi počast hrvatskim civilnim žrtvama Domovinskog rata, položivši vijenac i zapalivši svijeću kod spomen-obilježja pored mjesne crkve Prikazanja Blažene Djevice Marije, u povodu 33. obljetnice stradanja civila.

U veljači 1993. godine pripadnici srpskih pobunjeničkih postrojbi ubili su u Medviđi devet hrvatskih civila kao odmazdu za vojno-redarstvenu operaciju Maslenica. Najmlađa žrtva imala je 18, a najstarija 88 godina. Tijekom okupacije mjesta ubijeno je 18 civila.

Uz predsjednika Milanovića, pri polaganju vijenca bili su savjetnik predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i zamjenik zapovjednika Topničko-raketne bojne Gardijske mehanizirane brigade bojnik Antonio Burazer.

Počast stradalima odali su i članovi obitelji poginulih civila, izaslanstva Vlade RH, Zadarske županije, Grada Biograda na Moru i Grada Benkovca te predstavnici udruga hrvatskih civilnih stradalnika i branitelja, policije, vatrogasaca i mjesne samouprave.

Zoran Milanovićžrtve Domovinskog RataOperacija Maslenica
