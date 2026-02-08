Meri Goldašić ukrala pažnju FNC-u: Pokazala duge noge u ringu

Influencerica Meri Goldašić (31), ponovno je oduševila svoje pratitelje, ovoga puta objavom s nesvakidašnje lokacije. Šibenčanka je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija s borilačkog FNC događaja održanog u Münchenu.

Riječ je o najbrže rastućoj MMA organizaciji u ovom dijelu Europe, čije borbe obožavatelji mogu pratiti i na platformi Voyo.

Odvažno izdanje u borilačkoj areni

Njezin odabir modne kombinacije za ovu prigodu privukao je najviše pažnje. Umjesto sportskog izdanja, Meri se odlučila za elegantan, ali moćan izgled koji je savršeno odgovarao atmosferi večeri.

Na glavnoj fotografiji objave, Meri samouvjereno pozira sjedeći na rubu MMA kaveza, kombinirajući glamur s estetikom borilačkog sporta. Za "fight night", kako je nazvala događaj, odabrala je crni sako predimenzioniranog kroja koji je nosila kao haljinu, istaknuvši noge u crnim prozirnim najlonkama. Cijelu kombinaciju zaokružila je jednim od najpopularnijih modnih dodataka sezone, crnim mokasinkama s debelim potplatom, koje su dale urbanu i modernu notu cjelokupnom izgledu. U opisu objave kratko je pohvalila organizaciju događaja, napisavši: "fnc mma, borbe, produkcija, atmosfera, kapa do poda!"

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima ispod objave pohvalili su njezin izgled i stil. "Preljepa mačka", "Najbolja kombinacija do sada!", "Very hot", samo su neke od reakcija.

Novo poglavlje nakon životnih promjena

Ovaj javni nastup dolazi u razdoblju velikih osobnih promjena za Meri Goldašić. Prije samo nekoliko mjeseci, u studenom 2025. godine, potvrdila je da se razvodi od supruga Jurice, poduzetnika i inženjera strojarstva. Otvoreno je govorila o procesu razilaženja i emocionalnom preseljenju iz obiteljskog doma, dijeleći svoje iskustvo s brojnim pratiteljima koji cijene njezinu iskrenost.

U nedavnim razgovorima s obožavateljima na Instagramu, otkrila je da je nakon razvoda pronašla "novu vrstu mira" i da se više ne obazire na negativne komentare i predrasude s kojima se suočava.

Također je nedavno otkrila kako planira provesti Valentinovo, ne u romantičnom duhu, već na skijanju na Jahorini s tri bliske prijateljice.

