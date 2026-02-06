Meri Goldašić o kritikama: 'Ne zanima me što frustrirane babe i nesigurni muškarci imaju za reći'

Meri Goldašić, jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, nedavno je na svom Instagram profilu odgovarala na pitanja pratitelja. Jedan od njih zanimalo je kako se nosi s predrasudama i negativnim komentarima.

Foto: Screenshot:instagram:@merigoldasic

"Svjesna sam gdje živimo i da je to dio mog posla, ali i svake žene koja odluči biti iskrena sama prema sebi i ne gutati ničija govna. Ostavit ću ti dolje pitanja, koja dolaze jedna za drugim, unutar 15 minuta, a onda si zamisli koliko takvih poruka dobijem na dnevnoj bazi i to je jedan od razloga zašto idem dalje i zašto me uopće ne zanima što frustrirane babe i nesigurni muškarci imaju za reći o meni", napisala je Meri.

Privatni život i razvod

Meri je javnost posebno zainteresirala kada je prošle godine objavila da se razvodi od Jurice, poduzetnika i inženjera strojarstva. Par se upoznao u jednom splitskom klubu, a odluka o razvodu nije donesena naglo.

"Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja", rekla je Meri za Story.

Influencerica je istaknula da su oboje svjesni da nisu savršen par i da nikada nisu pokušavali prikazati drugačiju sliku. "Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru", dodala je.

