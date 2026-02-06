FREEMAIL
RTL VAS ZOVE! /

Ekskluzivno za fanove: Posjetite set serije Divlje pčele i zavirite iza kulisa! Evo kako se prijaviti

Želite li otputovati u Vrilo, posjetiti Karmelinu gostionu, prošetati glavnim trgom i zaviriti u luksuzni dom obitelji Vukas? Jedinstvena prilika za povratak u 50. godine prošlog stoljeća stiže! 

RTL organizira 'Dan otvorenih vrata' i vodi najveće obožavatelje serije na set 'Divljih pčela'! Ekskluzivni obilazak seta, upoznavanje sa zvijezdama serije i uvid u magični svijet iza kulisa najpopularnije domaće serije - sve to čeka obožavatelje serije 12. veljače! Zainteresirani se mogu prijaviti na email adresu: danotvorenihvrata@rtl.hr do utorka, 10. veljače! Budite brzi jer je broj mjesta ograničen! 

Upoznajte se s glumcima

'Drage gledateljice i gledatelji RTL-a, pozivam vas 12. veljače u četvrtak, da dođete ovdje na ovaj naš predivan set, na Dan otvorenih vrata našeg seta Divljih pčela. Pa bit će nam drago, prijavite se i dođite', poručio je glumac Amar Bukvić. 

'Sokolice i ja vas pozivamo da se prijavite, ali morate biti brzi zato što je rok do 10. veljače. i tu će vam dolje biti mail adresa na koju ćete se prijaviti i broj mjesta je ograničen', rekla je glumica Ana Marija Veselčić.

'Možete očekivati obilazak našeg seta, upoznavanje s glumcima i magičan uvid iza kulisa naše serije', kaže glumica Margarita Mladinić.

6.2.2026.
20:09
RTL Danas
