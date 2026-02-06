Plenković poručio robotu: 'Tonka, Habijanu se trese stolica od vas!' Pogledajte reakciju ministra

PREMIJER I ROBOT PART 2. /

Roboti su jutros vodili glavnu riječ na sastanku s premijerom i ministrima. Na sjednicu Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju stigla su dva humanoidna robota, Tonka iz Pakraca i Rino iz Imotskog. Bili su sudionici sastanka na kojem se govorilo gdje je Hrvatska na digitalnoj mapi Europe. Pa tako u Vladi tvrde da 75,4 posto građana ima pristup optičkom internetu te da Hrvatska ima jedan od najbržih rasta pokrivenosti. Također, pohvalili su se kako razina do koje se usluge mogu obaviti online - doseže 96 posto. A evo o čemu je Andrej Plenković razgovarao s robotom.

"Tonka, znate šta... Habijanu se trese stolica od vas", našalio se Plenković u jednom trenutku nakon što je Tonka održala motivacijski govor, a Tonka je na to odgovorila da izuzetno cijeni Habijana.

"Vidim da je atmosfera živa i dinamična. Upravo to nam treba, otvoren razum ideje i malo zdravog humora, tako se dolazi do najboljeg rješenja. Idemo sad zajedno naprijed, korak po kokak, prema još uspješnijoj digitalnoj Hrvatskoj", rekla je Tonka.