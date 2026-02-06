Radnici Gredelja u šoku odlukom vlasnika: 'Nijedna ovakva firma se ne žali da nema posla'

Gradili su i održavali vlakove, modernizirali tramvaje i bili jedan od industrijskih simbola zemlje, no sada gase proizvodnju. Tvornica željezničkih vagona Gredelj formalno se ne gasi, ali se proizvodnja postupno zaustavlja - kažu to vlasnici iz slovačke Tatra-Vagonke koja upravlja Gredeljem od 2021. godine. Uprava kaže da je odluka donesena zbog nedostatka novih poslova i nepovoljne tržišne situacije. U sindikatu pak kažu da je jučer počeo postupak zbrinjavanja radnika koji uključuje gotovo sve zaposlenike. U Gredelju radi oko 300 radnika.

"Možemo sumnjati da se radi o tome da će jeftino kupiti, što su i učinili s 45 milijuna eura. Vi morate znati da samo zemljište koje je pored tvornice vrijedi kudikamo više od tog iznosa, a kamoli onda još i tvornica, hale, upravna zgrada i svi strojevi unutra", kaže Tomislav Rajković iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

Ministar Oleg Butković kaže, Vladi je "apsolutno stalo da vidi što će se dogoditi u toj tvrtki":

"Nemamo puno informacija ali kao i uvijek, Vlada RH će uvijek - sukladno svojim mogućnostima i snazi koju imamo - naći neko rješenje budući da, koliko čujem, ima zainteresiranih ali ne znamo detalje, s tim ćemo se upoznati u narednim danima", kaže Butković.

Radnike je na oglasnoj ploči tvrtke dočekala obavijest slovačkog vlasnika - tu piše da poslodavac trajno gasi proizvodnju i završava s gospodarskim aktivnostima iza lipnja 2026. S jednim od 300-tinjak zabrinutih radnika razgovarala je Ana Mlinarić.

"Sve aktivnost prije su upućivale na nekakav događaj, ali da će biti ovakav, nismo znali. Imali smo neke sastanke prije nove godine, samo su kazali da će otpuštati radnike, ali ne da će zatvarati tvornicu", kaže Siniša Belović, radnik tvornice Gredelj.

Što mislite da stoji iza ove odluke?

Jako negativno, a tko stoji - da li su oni sami, ne znam, jednostavno mi nije jasno da netko može na taj način, bez obzira što je vlasnik firme, stranac, da se tu dozvoljava da jedna ogromna firma - koja ima ogromnih kapaciteta - da se zatvori na taj način.

Jedan od njihovih argumenata je da nema posla, vjerujete li tome?

Ne, ne. Nemoguće. Ja sam rekao, nijedna firma ovakvoga karaktera, kao mi što proizvodimo, nijedna se ne žali da nema posla. Dovoljno sam star da čitam novine i Internet i nigdje ne vidim da se zatvaraju firme ovakvog karaktera.

Mislite li da se treba uključiti država?

Pa, po meni bi trebala. Koliko se hvalila kad su prodali, da su dobili nekakve garancije, da ima posla za dvije milijarde eura, za tisuću vagona..

Da, to je bilo 2022.

Tako je, ako su se mogli onda slikati, ne znam zašto se sad ne poslikaju, da vide gdje je taj isti poslodavac doveo firmu i ljude pred zid. Jednostavno se mora netko sa nekih 50-ak godina preorijentirati, tražiti drugi posao.

Što ćete vi osobno?

Ja navršavam 65 godina za kojih 30 dana tako da, u mirovinu bez problema što se toga tiče, ali mi je žao ostalih.