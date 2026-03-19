Dominguez o Dinamu i HNL-u: 'Ovdje je intenzitet jači nego u Španjolskoj'

Španjolski stoper Sergi Domínguez ovog je ljeta stigao u Dinamo i odmah zauzeo svoje mjesto u početnoj postavi. Mladi stoper koji je odrasta u La Masiji iskazao se kvalitetom, a sada je otkrio kako je došlo do transfera u naš glavni grad.

Debi iz snova

Kako pamtiš svoj ligaški debi za Barcelonu u pobjedi 7-0 protiv Valladolida?

“U početku si toliko preplavljen da ni ne razmišljaš, ne sjećam se što sam osjećao u tom trenutku, ali poslije je osjećaj bio nevjerojatan. Zamislite debitirati za najbolju momčad na svijetu, svoj klub iz djetinjstva, nakon toliko godina u omladinskom pogonu. Bilo je nevjerojatno.”

Kako si doživio svoj prvi nastup od prve minute na La Cerámici, gdje ste pobijedili 1-5?

“Taj dan su nam nakon ručka rekli sastav i bio sam stvarno iznenađen. To nije bila utakmica u kojoj sam očekivao da ću početi, nimalo. Na La Cerámici, protiv Villarreala, jednoj od najtežih utakmica u La Ligi. Ali kad utakmica počne, zaboraviš na sve i samo želiš igrati svoju igru, bez obzira tko je ispred tebe. Iskreno, bila je to vrlo dobra utakmica.”

Kako je bilo igrati Ligu prvaka u Srbiji protiv Crvene zvezde, na jednom od stadiona s najboljom atmosferom?

“Bila mi je to druga utakmica u Ligi prvaka, nakon debija u Monaku, ali sjećam se da je bilo jako hladno i rotirali smo se kako bismo ostali zagrijani. ‘Cuba’ (Cubarsí) je dobio posjekotinu i morao sam brzo ući. Stadion je bio nevjerojatan, a atmosfera fantastična. Bio je pun i svi su kao stajali, pa se činilo kao da ima još više ljudi. Oduševila me atmosfera.”

Dolazak u Dinamo

Pretpostavljam da u Hrvatskoj nije ništa drukčije…

“Ne, nimalo, atmosfera je ovdje jednako dobra ili čak i bolja. Ljudi u Hrvatskoj su stvarno strastveni, puno pjevaju i navijaju. A u Dinamu imamo nevjerojatne navijače koji uvijek daju sve za momčad. Uživanje je igrati uz takvu atmosferu na našem stadionu.”

U Dinamu Zagreb je još jedan Španjolac, Raul Torrente. Je li ti bio važan za prilagodbu?

“Ne, ali samo iz jednog razloga. Kad sam potpisao, on se oporavljao od puknuća križnih ligamenata u Španjolskoj. Dolazio bi povremeno, ali većinom je bio u Španjolskoj na oporavku i tek se nedavno priključio momčadi. Ali poznavajući ga, siguran sam da bi mi pomogao bez oklijevanja da je bio ovdje.”

Kako su prošli tvoji prvi mjeseci u Dinamu Zagreb?

“Stvarno dobro, Igram gotovo svaku minutu i uživam u nogometu.”

Kako je došlo do tvog dolaska u Dinamo prošlog ljeta? Jesi li mogao ostati u Barci?

“Iskreno, već sam znao da ću napustiti Barcu, bilo na posudbu ili trajno. Bio sam otvoren za opcije. Pitali su me bih li bio zainteresiran za dolazak u Dinamo i činilo mi se kao dobra prilika. Sve se riješilo prilično brzo, u otprilike četiri dana smo sve zaključili.”

Dani Olmo je također igrao u Dinamu. Što je to u hrvatskom nogometu što privlači mlade španjolske igrače?

“Mislim da je to dobra liga, malo ispod najjačih liga, ali to zapravo daje mladim igračima priliku da dobiju minute i razvijaju se. To je sjajno mjesto za prilike.”

Je li ti Dani Olmo dao neki savjet prije dolaska u Dinamo?

“Da, pitao sam ga, jer mi je blizak i već je igrao ovdje. Preporučio mi je dolazak, rekao da je to dobra liga za napredak i da razina raste. Govorio je vrlo pozitivno o klubu i ligi.”

Prilagodba

Što si zatekao u Hrvatskoj, koja je glavna razlika koju vidiš?

“Rekao bih intenzitet u duelima. Igrači ovdje nisu tehnički toliko potkovani kao u Španjolskoj, ali intenzitet u duelima je veći i to je nešto na što se moraš prilagoditi.”

Koji su tvoji osobni i momčadski ciljevi do kraja godine?

“Osobno se nadam da ću nastaviti dobivati minute kao do sada, jer igram gotovo sve, i nastaviti uživati u nogometu. Stvarno sam zadovoljan kako sezona ide za mene. Što se tiče momčadi, cilj nam je osvojiti ligu i nadam se da ćemo to ostvariti. Također želimo osvojiti kup, naravno, ali glavni cilj je liga.”

Kakva su očekivanja u Hrvatskoj za reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva?

“To je momčad koja je bila druga i treća na posljednja dva Svjetska prvenstva, tako da postoje očekivanja da prođu skupinu i vide dokle mogu. To je važna i jaka reprezentacija, ali ja se radije fokusiram na Španjolsku i vjerujem da možemo napraviti nešto veliko, imamo sjajnu momčad. Ali da, ovdje vjeruju u svoju reprezentaciju.”

Vidiš li povratak u Barcu kao moguć u budućnosti?

“Iskreno, vidim to kao teško. San postoji i naravno da bih to volio. To je moj klub, moj tim, i moj san je oduvijek bio uspjeti tamo, ali trenutno se čini komplicirano. Kao što sam rekao, također sam jako sretan tamo gdje sam sada,” rekao je katalonski stoper Flashscoreu.

