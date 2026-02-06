Slavni Gredelj gasi proizvodnju nakon 132 godine, 300 radnika ostaje bez posla: 'Počet ću plakati...'

130 godina proizvodili su željezničke vagone, vlakove i tramvaje. A sada, slavni Gredelj gasi proizvodnju, a 300 radnika ostaje bez posla. Novi slovački vlasnici kažu da nema posla: radnici i sindikat za Direkt kažu da posla itekako ima, ali ga vlasnici odbijaju.

Gradili su vlakove, tramvaje i dizalice, više od 130 godine bili lokomotiva hrvatske industrijske proizvodnje, ali sada je, čini se, došao kraj. Tvornica željezničkih vozila Gredelj zatvara proizvodnju. Pogon se gasi, radnici ostaju bez posla.

"Razočarani jer tu su generacije ljudi, roditelja, djedova radili... i tuga i žalost", rekao je Tihomir Bijader, radnik u TŽV Gredelj. "Emocije uh, počet ću plakati", rekao je Željko Starčević, bivši zaposlenik TŽV Gredelj.

Tvornica s poviješću

Priča je počela davne 1894. godine. Gredelj je prvo bi glavna radionica Mađarskih državnih željeznica za popravak parnih lokomotiva pa počeo vlastitu proizvodnju. 60-tih je Gredelj izumio prvi aluminijski vlak u Europi, kasnije razvio prvi niskopodni tramvaj, govori nam Željko koji je u Gredelju proveo 38 godina.

"Posla je bilo sa Amerikancima, sa Talijanima, sa Austrijancima sa Srbima sa BIH, Crnom Gorom. Posla je bilo kao u priči", nadodao je Starčević.

Tisuće su nekoć radile u Gredelju - niz loših političkih i poslovnih odluka bacio je tvrtku na koljena. Nedugo nakon preseljenja u nove, modernije pogone i gomilanja dugova- Gredelj ipak 2012. završava u stečaju odlukom SDP-ove vlade.

Lažna obećanja

Agonija traje sljedećih 9 godina sve dok ga za 45 milijuna eura ne kupuje slovačka tvrtka Tatravagonka. Prije 4 godine obećali su renesansu - ali znate onu o obećanja i radovanju.

Gašenje Gredelja znači da 300-tnjak radnika ostaje na cesti i to svega nekoliko godina nakon što je novi vlasnik najavio poslove vrijedne milijarde eura i nova zapošljavanja

2022. u tvornici je radilo 400-njak ljudi. Slovaci su najavili modernizaciju te zapošljavanje još 600 radnika. Dogovoren je i posao stoljeća koji je predstavio premijer Andrej Plenković. "Potpisivanje današnjeg memoranduma razumijevanja govori o tome da je sklopljen posao vrijedan 2 milijarde eura koji će osigurati dugoročnu održivost rada kroz 10 godina", rekao je premijer Plenković u ožujku 2022. godine.

Najavljeni poslovi

Što je s najavljenim poslovima nitko ne zna, no u Gredelju danas kažu da se proizvodnja gasi zbog trenutačne situacije na tržištu, ali da društvo Gredelj ostaje. U ovom trenutku nisu ugovoreni novi poslovi koji bi omogućili nastavak proizvodnje u punom kapacitetu odmah nakon završetka postojećih.

Objašnjenje da poslova nema - ne drži vodu, rezolutan je predsjednik sindikata. Gredelj je održavao vagone, imao potpisane ugovore, ostvarivao višemilijunsku dobit, kaže.

"Oni jesu počeli sa radom na tom projektu i poslovima i odjednom je sve stalo, počeli su odbijati poslove koji su im se nudili", objasnio je Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske.

"Kako to da netko odbija poslove koji mu donose novac? To je pitanje za Guinessovu knjugu, ne znam", rekao je Starčević.

"Očito da oni znaju nešto više što mi ne znamo, da su se pripremali na ovaj potez. Ovaj potez sigurno nije dobronamjeran", nadodao je Rajković. Osim što su mimo svake poslovne logike odbijali poslove, Rajković tvrdi da slovački vlasnici nisu ostvarili najavljena ulaganja pa se postavlja pitanje koji je uopće bio cilj kupovine Gredelja.

"Sve to nama ukazuje da su oni od početka možda imali druge neke namjere. Oni su prilično jeftino kupili tvrtku Gredelj u stečaju i ta tvrtka odnosno imovina vrijedi kudikamo više", kaže Rajković.

Pola milijuna

Gredelj u svom vlasništvu ima gotovo pola milijuna kvadrata vrijednog zemljišta.

"Sa kompletnom infrastrukturom. Ja mislim da to vrijedi, ne znam da ne velim cifru da boli glava", objasnio je Starčević.

Odluka o gašenju tvornice koja je održava HŽ putnički prijevoz, ali i pogone nuklearne elektrana Krško - veliki je udarac za hrvatsku industriju koja je ionako na klimavim nogama. Ipak zainteresiranih za kupovinu i zadržavanje proizvodnje ima.

"To je visokokvalitetni prostor i to bi trebalo iskoristiti za proizvodnju. Bojim se da bi građevinski lobi to preuzeo pa napravio stambene zgrade kako je to danas moderno", kaže Vjekoslav Majetić, vlasnik DOK ING-a.

Prema najavi slovačkih vlasnika - proizvodnja se gasi do lipnja. Ako se ne dogodi preokret u zadnji čast - nakon 132 godine - Gredelj odlazi u povijest...