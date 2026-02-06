FREEMAIL
'PREBOLESNO' /

Glasno telefoniranje u javnom prijevozu? Gospođa Vlatka dala je najbolji komentar: 'Od Trga do Dubrave...'

U temi dana pitali smo vas 'Je li u javnom prijevozu primjereno glasno telefonirati ili slušati glazbu'

6.2.2026.
17:30
RTL Danas
Marko Lukunic/pixsell
Tajvanska brza željeznica izdala je više od 13 tisuća upozorenja putnicima u samo mjesec dana zbog kršenja pravila o buci u vlakovima. Gotovo polovina prijava odnosila se na telefoniranje u vagonima, dok su ostala upozorenja stigla zbog glasnih razgovora te gledanja i slušanja sadržaja na mobitelima - bez slušalica. 

Sve ovo stiže nakon što su lani na Tajvanu uvedena kontroverzna pravila takozvane "tihe vožnje“ prema kojima je u javnom prijevozu obvezno koristiti slušalice, stišati mobitel i razgovarati tiho kako bi se smanjila buka.

Tajvanski javni prijevoz na mjesec preveze gotovo sedam milijuna ljudi pa željeznica kaže kako su ova pravila regulacija buke nužna za ugodnije putovanje. Unatoč burnim reakcijama, ankete pokazuju veliku podršku ovoj mjeri.

Je li u javnom prijevozu primjereno glasno telefonirati?

A o ovoj zanimljivoj temi pitali smo i vas: "Je li u javnom prijevozu primjereno glasno telefonirati ili slušati glazbu?" Evo kako ste odgovorili: 

"Nije. Tko želi slušati glazbu, postoje slušalice koje i sama koristim, a i videopozive treba zabraniti u javnom prijevozu", kaže Ines Jurišević. "Od trga do Dubrave znaš kaj je kuhala, s kim se tko posvadio, ko ima kakvu bolest..... užas", kaže Vlatka Bertol

"Naravno da nije, treba imati malo kulture, mislim da nam nedostaje, pogotovo mladima", komentirala je Milka Veljača Šćerbe. "Nije primjereno, ali puno ljudi je danas bez pristojnosti, puno njih nije nikada niti imalo kućni odgoj", kaže Sanja Strahija. 

"A kaj sa strancima, oni su pa svi na video pozivima, stoji ispred mene i ja ulazim u kadar, prebolesno", komentirala je Nina Petranović Pirički. "Nije! Ne moraju putnici slušati ničiji privatni razgovor", kaže Anka Bečarević.

"Ne. Mislim da je to jako nekulturno i to me jako živcira", kaže Ivana Matas. "Pa javni je. Normalno da se javno sluša muzika i telefonira. Tko želi to privatno, postoje privatna prijevozna sredstva", komentirala je Rina Vellora. 

Pitamo VasTema DanaJavni PrijevozTelefoniranjeTramvajVlak
