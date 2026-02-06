Hrvatica primila poziv, za 20 minuta ostala bez 4800 eura: 'Došao joj je na vrata...'

Osječko-baranjska policija traga za troje nepoznatih prevaranata koji su u Osijeku i Belišću, lažno se predstavljajući kao bankarski djelatnici, prevarili dvije žene starije životne dobi i oštetili za više od 5000 eura, izvijestila je u petak policija.

Nepoznata kradljivica u četvrtak je ušla u stan 83-godišnjakinje iz Osijeka, pod izlikom da je djelatnica banke i da treba provjeriti vjerodostojnost njezinih novčanica.

Potom je iskoristila njezinu nepažnju te joj je iz ladice otuđila 250 eura, osobnu iskaznicu i bankovnu karticu, a šteta iznosi oko 300 eura.

Pokradena u 20 minuta

U Belišću je 75-godišnjakinju nazvala nepoznata ženska osoba, koja se predstavila kao djelatnica banke i rekla joj da pripremi sav svoj novac, jer je neispravan.

Samo 20 minuta kasnije na vrata joj je došao nepoznati muškarac i kazao da dolazi iz banke, a ona mu je potom predala svojih 4800 eura. Kako se tijekom dana nitko nije vratio s njezinim novcem, prijevara je prijavljena policiji.

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljima, navode u policiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu