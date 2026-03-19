Iranci se pripremaju za Svjetsko prvenstvo: Ne žele bojkotirati, ali postoji caka

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza (FFIRI) Mehdi Taj kazao je kako se iranska reprezentacija priprema za nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, koje je na programu od 11. lipnja do 19. srpnja, ali kako nema namjeru igrati na tlu SAD-a.

Iran je među prvima osigurao nastup na SP koje će zajednički organizirati SAD, Meksiko i Kanada, a prema sadašnjem rasporedu odigravanja utakmica sve svoje tri utakmice u skupini G, protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta, trebao bi igrati u SAD-u, dvije u Los Angelesu te jednu u Seattleu. No, zbog američko-izraelskog napada na Iran koji je počeo krajem veljače nastup reprezentacije Irana na SP doveden je u pitanje.

Taj je ranije ovoga tjedna kazao kako FFIRI pregovara s FIFA-om o prebacivanju utakmica Irana iz SAD-a u Meksiko.

"Naša se reprezentacija u Turskoj priprema za nastup na SP, bojkotirati ćemo Ameriku, ali ne i prvenstvo", kazao je Taj.

Iran bi 27. i 31. ovog mjeseca u Antalyji trebao odigrati prijateljske utakmice protiv Nigerije i Kostarike.

Prošloga tjedna američki je predsjednik Donald Trump kazao kako "zbog njihove vlastite sigurnosti" ne bi bilo prikladno da iranska reprezentacija igra u SAD-u, dok je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum prije dva dana izjavila da je njezina zemlja otvorena za to da ugosti utakmice iranske reprezentacije, ali kako konačnu odluku o promjeni mjesta odigravanja mora donijeti FIFA.

Iz FIFA-e zasad ustraju na tome da se sve utakmice na SP odigraju prema rasporedu koji je određen 6. prosinca prošle godine, dan nakon održanog ždrijeba.

Predsjednik azijsko-pacifičkog ogranka sindikata profesionalnih nogometaša (FIFPRO) Beau Busch je na to ustvrdio kako je odgovornost FIFA-e osigurati sigurnost svim sudionicima SP-a.

"FIFA ima institucionalnu odgovornost štititi ljudska prava. Ključno je da FIFA provede doista sveobuhvatnu procjenu utjecaja na ljudska prava i da osigura da svaki sudionik Svjetskog prvenstva, svaki igrač, svaki navijač, može biti siguran te da se svi rizici identificiraju i učinkovito ublaže", kazao je Busch.

POGLEDAJTE VIDEO: Pet iranskih nogometašica vratile se u domovinu