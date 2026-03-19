Bivši kapetan Tottenhama potezom nakon utakmice oduševio navijače
Bivši igrač Tottenhama i HSV-a, južnokorejski kapetan Son Heung-min danas igra u američkom MLS-u, točnije u LAFC-u.
Ondje je južnokorejac jedan od najboljih igrača u ligi, a navijače oduševljava kako na terenu tako i izvan njega. Son je poznat po svojoj poniznosti i pristupačnosti, onome što ga je krasilo tijekom cijele karijere, a sada je to opet pokazao nakon jedne utakmice njegova LAFC-a.
Naime, dok su se nakon utakmice ostali njegovi suigrači upućivali prema svlačionici, Son je uočio psa prema kojemu je odmah potrčao.
Preslatku scenu pogledajte ispod:
Son Heung-min, the most likable footballer of all time…— Football Away Days (@FBAwayDays) March 18, 2026
