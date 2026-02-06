FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VI MORATE ZNATI...' /

Gredelj obustavlja proizvodnju: Radnici u šoku, sindikati sumnjaju da je u pitanju samo jedno

Gradili su i održavali vlakove, modernizirali tramvaje i bili jedan od industrijskih simbola zemlje, no sada gase proizvodnju. Tvornica željezničkih vagona Gredelj formalno se ne gasi, ali se proizvodnja postupno zaustavlja - kažu to vlasnici iz slovačke Tatra-Vagonke koja upravlja Gredeljem od 2021. godine. Uprava kaže da je odluka donesena zbog nedostatka novih poslova i nepovoljne tržišne situacije. U sindikatu pak kažu da je jučer počeo postupak zbrinjavanja radnika koji uključuje gotovo sve zaposlenike. U Gredelju radi oko 300 radnika. Što o svemu kažu sindikat, ministar Butković, ali i jedan od radnika, pogledajte u videu 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.2.2026.
17:36
RTL Danas
GredeljObustava ProizvodnjeOleg Butković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx