Gredelj obustavlja proizvodnju: Radnici u šoku, sindikati sumnjaju da je u pitanju samo jedno

Gradili su i održavali vlakove, modernizirali tramvaje i bili jedan od industrijskih simbola zemlje, no sada gase proizvodnju. Tvornica željezničkih vagona Gredelj formalno se ne gasi, ali se proizvodnja postupno zaustavlja - kažu to vlasnici iz slovačke Tatra-Vagonke koja upravlja Gredeljem od 2021. godine. Uprava kaže da je odluka donesena zbog nedostatka novih poslova i nepovoljne tržišne situacije. U sindikatu pak kažu da je jučer počeo postupak zbrinjavanja radnika koji uključuje gotovo sve zaposlenike. U Gredelju radi oko 300 radnika. Što o svemu kažu sindikat, ministar Butković, ali i jedan od radnika, pogledajte u videu