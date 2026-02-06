Priča koja je započela 1894. uskoro zatvara svoja vrata: Gredelj gasi proizvodnju

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRAJ JEDNE ERE /

130 godina proizvodili su željezničke vagone, vlakove i tramvaje. A sada, slavni Gredelj gasi proizvodnju, a 300 radnika ostaje bez posla. Novi slovački vlasnici kažu da nema posla: radnici i sindikat za RTL Direkt kažu da posla itekako ima, ali ga vlasnici odbijaju.

Gradili su vlakove, tramvaje i dizalice, više od 130 godine bili lokomotiva hrvatske industrijske proizvodnje, ali sada je, čini se, došao kraj. Tvornica željezničkih vozila Gredelj zatvara proizvodnju. Pogon se gasi, radnici ostaju bez posla.

"Razočarani jer tu su generacije ljudi, roditelja, djedova radili... i tuga i žalost", rekao je Tihomir Bijader, radnik u TŽV Gredelj. "Emocije uh, počet ću plakati", rekao je Željko Starčević, bivši zaposlenik TŽV Gredelj.

Priča je počela davne 1894. godine. Gredelj je prvo bi glavna radionica Mađarskih državnih željeznica za popravak parnih lokomotiva pa počeo vlastitu proizvodnju. 60-tih je Gredelj izumio prvi aluminijski vlak u Europi, kasnije razvio prvi niskopodni tramvaj, govori nam Željko koji je u Gredelju proveo 38 godina. Više pogledajte u prilogu Borka Brunovića.