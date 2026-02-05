FREEMAIL
SRETAN ZAVRŠETAK POTRAGE /

Nestala žena brzo pronađena: MUP i HGSS planiraju obuku helikopterskog spašavanja

Sinoć su pripadnici HGSS-a u Raslini kod Šibenika spasili još jedan život.

Muškarac je prijavio nestanak supruge s kojom je radio u polju. Žena je jednom trenutku nestala te je pokrenuta potraga s 19 članova HGSS-a i dron letjelicom. Uz pomoć mještana i rodbine te policije, po izrazito lošem vremenu, nestala osoba je brzo pronađena i to u dobrom zdravstvenom stanju. 

A kako bi bili što efikasniji, MUP i HGSS još od jeseni prolaze posebnu praktičnu obuku helikopterskog spašavanja na novim letjelicama. (NADODAT BORISA PRIJE INTERVJUA)

RTL-ov Boris Miščević razgovarao je s Petrom Prpićem, voditeljem Službe informiranja i analititke HGSS-a o modernizaciji zračnog spašavanja i o obuci ciljem Hrvatske.

5.2.2026.
20:21
RTL Danas
