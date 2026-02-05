Sukobu oko dočeka rukometaša nema kraja, u sve se sad upetljao i Mile Kekin...

KAOS OKO THOMPSONA /

Političko prepucavanje oko organizacije dočeka brončanih rukometaša i dalje traje, a cijelu priču dodatno je začinila najava nove navijačke pjesme – i to iz pera Mile Kekina.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako je policija postupala zakonito kada je spriječila zagrebačke komunalne djelatnike da ograde pozornicu na Trgu bana Jelačića, i to tri dana nakon samog dočeka. „Grad Zagreb je prijavio javno okupljanje i nikad ga nije odjavio“, poručio je prvi čovjek policije.

S druge strane, iz Grada Zagreba tvrde kako su komunalni redari postupali sukladno zakonu te da su tijekom nadzora evidentirali desetak nepravilnosti, među kojima i samu pozornicu. Ističu kako su u tijeku postupci za utvrđivanje svih okolnosti događaja.

Iz stranke Možemo dodaju da je Vlada, kao novi organizator dočeka, bila dužna zatražiti novu dozvolu policije. „Je li onda Grad Zagreb odgovoran za sve što se na skupu događalo? To ima pravne posljedice. Ovdje se radi o izvlačenju jer su, između ostalog, prekršili Zakon o javnom okupljanju“, rekla je Sandra Benčić.

Vlada nije zatražila suglasnost Grada Zagreba za organizaciju dočeka, zbog čega su u Gradu najavili obraćanje Ustavnom sudu. Premijer Andrej Plenković, međutim, tvrdi da je Vlada postupila razumno i u skladu sa zakonom. „Drago nam je što smo, iako u zadnji tren, uskočili i u skladu sa svojim ovlastima napravili jedino što je ispravno. Tako ćemo postupati i ubuduće“, rekao je Plenković.

Mile Kekin odgovorio Plenkoviću

U raspravu se uključila i nezavisna Marija Selak Raspudić, koja smatra da zabrana nastupa Marka Perkovića Thompsona na dočeku nije imala pravno uporište. „Radi se isključivo o političkoj samovolji. Još gore, javnosti se cijelo vrijeme govori da je postojalo pravno uporište, što nije točno“, poručila je.

Navela je i da postoji tek načelni zaključak Gradske skupštine, dok je od svih gradskih prostora jedino Arena Zagreb pravilnikom propisala zabranu neustavnog pokliča „Za dom spremni“.

Sandra Benčić uzvraća kako je zabrana fašističkih i ustaških simbola zakonska obveza. „Kako je moguće da je zabranjeno zabraniti fašističke simbole u zemlji u kojoj su oni zakonom zabranjeni?“ upitala je.

Nakon premijerove šale s početka veljače, najavljena je nova pjesma za rukometnu reprezentaciju. „Znate što naši reprezentativci rade? Oni puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu“, našalio se Plenković 3. veljače.

Mile Kekin izazov je prihvatio. „Odlučio sam napisati pjesmu. Ne za zlatne, srebrne ili brončane – to mjesto je već rezervirano. Ova je za peto, šesto i sedmo mjesto“, poručio je Kekin, uz najavu da će pjesmu premijerno predstaviti u ponedjeljak u podne.

U zemlji u kojoj se sportski uspjesi koriste za političke obračune, računi će se tek podvlačiti. Pa tako i onaj od 4600 eura, koliko je grad zaračunao Vladi za čišćenje Trga nakon dočeka. U Vladi tvrde da ga još nisu zaprimili.