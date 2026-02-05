Zabrana društvenih mreža za djecu: Je li Hrvatska sljedeća? 'Problem je unutar društva'

Širi se krug europskih zemalja koje žele zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina. Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve.

Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.

U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.

Stručnjaci vjeruju da je najbolji način za suočavanje s tim problemom - razumijevanje zašto su djeca takva i što ih navodi na potrebu da brzo zadovolje svoje emocije.

"Pravi problem je unutar društva pa je pitanje što medij radi ljudima ili što ljudi rade mediju, a posebno danas putem društvenih mreža. Dakle, možemo ukloniti račune, možemo zabraniti osobama mlađim od 15 godina da budu online, ali to zapravo ne rješava problem jer ljudi, a posebno u ovoj mladoj dobi, mogu biti kreativniji, mogu pronaći druge načine da budu online pa čak i na opasnijim platformama", objasnila je Kelly Ioannou, digitalna i klinička kriminologinja.

"Pratimo sve aktivnosti vezane uz spomenutu temu, istodobno radeći na preventivnim programima zaštite mladih u online okruženju", odgovor je Ministarstva obrazovanja na pitanje što će učiniti Hrvatska.

'Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina?'

Slovenska vlada također se priprema zakon kojim bi se mlađima od 15 godina ograničilo korištenje društvenih mreža. Smjernice je usvojila vlada, a zakonske mjere još trebaju potvrditi ministarstva obrazovanja i digitalne transformacije. Ograničenja dolaze u kontekstu sve većeg pritiska na europske zemlje, nakon što su Australija, Francuska, Danska i Grčka uveli slične mjere.

Europski parlament također razmatra dobnu granicu od 16 godina za samostalno korištenje društvenih mreža i digitalnih platformi, uz mogućnost pristupa uz roditeljsku dozvolu. A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina?". U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a.

"Da, treba. Nasilje i seksualni sadržaji su lako dostupni, a možda bi više vremena provodili u stvarnoj interakciji s vršnjacima", kaže Martina Bišćan, dok Michaell Martinčević piše: "Apsolutno DA! I starijima od 50 godina!".

"Da, da i da. I mlađima od 18!", potvrdio je Dino Đonlić, a Slavica Prgomet tvrdi da je za to kasno: "O tome je trebalo prije razmišljati. Napravit će im roditelji račun i profil samo da imaju svoj mir".

Hvala vam na komentarima. Pišite nam i dalje na Faceboku net.hr-a.