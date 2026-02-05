FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITALI SMO VAS /

Zabrana društvenih mreža za djecu: Je li Hrvatska sljedeća? 'Problem je unutar društva'

U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu

5.2.2026.
17:16
RTL Danas
Screenshot/rtldanas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Širi se krug europskih zemalja koje žele zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina. Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve.

Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.

U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.

Stručnjaci vjeruju da je najbolji način za suočavanje s tim problemom - razumijevanje zašto su djeca takva i što ih navodi na potrebu da brzo zadovolje svoje emocije. 

"Pravi problem je unutar društva pa je pitanje što medij radi ljudima ili što ljudi rade mediju, a posebno danas putem društvenih mreža. Dakle, možemo ukloniti račune, možemo zabraniti osobama mlađim od 15 godina da budu online, ali to zapravo ne rješava problem jer ljudi, a posebno u ovoj mladoj dobi, mogu biti kreativniji, mogu pronaći druge načine da budu online pa čak i na opasnijim platformama", objasnila je Kelly Ioannou, digitalna i klinička kriminologinja.

"Pratimo sve aktivnosti vezane uz spomenutu temu, istodobno radeći na preventivnim programima zaštite mladih u online okruženju", odgovor je Ministarstva obrazovanja na pitanje što će učiniti Hrvatska.

'Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina?'

Slovenska vlada također se priprema zakon kojim bi se mlađima od 15 godina ograničilo korištenje društvenih mreža. Smjernice je usvojila vlada, a zakonske mjere još trebaju potvrditi ministarstva obrazovanja i digitalne transformacije. Ograničenja dolaze u kontekstu sve većeg pritiska na europske zemlje, nakon što su Australija, Francuska, Danska i Grčka uveli slične mjere.

Europski parlament također razmatra dobnu granicu od 16 godina za samostalno korištenje društvenih mreža i digitalnih platformi, uz mogućnost pristupa uz roditeljsku dozvolu. A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina?". U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a.

"Da, treba. Nasilje i seksualni sadržaji su lako dostupni, a možda bi više vremena provodili u stvarnoj interakciji s vršnjacima", kaže Martina Bišćan, dok Michaell Martinčević piše: "Apsolutno DA! I starijima od 50 godina!".

"Da, da i da. I mlađima od 18!", potvrdio je Dino Đonlić, a Slavica Prgomet tvrdi da je za to kasno: "O tome je trebalo prije razmišljati. Napravit će im roditelji račun i profil samo da imaju svoj mir".

Hvala vam na komentarima. Pišite nam i dalje na Faceboku net.hr-a.

Društvene MrežeMladiGrčkašpanjolskaZabranaFrancuska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITALI SMO VAS /
Zabrana društvenih mreža za djecu: Je li Hrvatska sljedeća? 'Problem je unutar društva'