Mile Kekin reagirao na 'prozivke' premijera: 'Plenković je u pravu! Radim na tome'

Glazbenik Mile Kekin (55), bivši frontmen Hladnog piva i samostalni kantautor, ovih se dana našao u središtu javne rasprave o glazbi koja prati sportske uspjehe i dočeke hrvatskih reprezentacija. Nakon što ga je u šali spomenuo premijer Andrej Plenković (55), Kekin je odlučio javno reagirati – i pritom iznenadio mnoge.

Plenkovićeva šala potaknula reakciju

Podsjetimo, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković početkom tjedna na konferenciji za medije osvrnuo se na glazbu koja motivira sportaše. Tom je prilikom, u šaljivom tonu, izjavio kako reprezentativci često slušaju pjesme Mile Kekina, nakon čega, kako je rekao, “lete po terenu”.

Iako je izjava izrečena uz osmijeh, izazvala je niz reakcija u javnosti i na društvenim mrežama.

'Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu'

Nekadašnji pjevač Hladnog piva na komentar se osvrnuo putem društvenih mreža. U objavi je priznao kako do sada nikada nije imao pjesmu namijenjenu sportskim dočecima i velikim pobjedama.

Dodao je kako je premijerovu izjavu odlučio shvatiti ne kao kritiku, već kao poticaj – i najavio da radi na pravoj navijačkoj himni.

Kekin je, u svom prepoznatljivom duhovitom tonu, pojasnio da je svjestan kako njegova nova pjesma neće postati službena glazba za dočeke zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša.

Zato se, kako je naveo, “skromno nudi” sportašima koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto, ističući da ispod toga ipak ne ide – iz poštovanja prema sebi, ali i prema sportašima.

Uz pjesmu, Mile Kekin najavio je i prateći spot, koji bi, prema njegovim riječima, trebao biti jednako navijački nastrojen. Premijera spota zakazana je za ponedjeljak točno u podne na njegovom YouTube kanalu.

POGLEDAJTE VIDEO:Jesu li veće plaće krive za više cijene? Nestić s Ekonomskog instituta: 'Teza je pogrešna'