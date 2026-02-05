Na udaru 'vlaka oluja'! Nosi sve pred sobom, ima mrtvih i nestalih: 'Prizori su nestvarni'

Razorne poplava u Španjolskoj i Portugali odnijele su jedan život, dok još uvijek traje potraga za djevojčicu, izvještava Sky News. Oluja Leonardo pogodila je Pirenejski poluotok u utorak, donijevši obilne oborine i snažne udare vjetra.

Posljedice su poplavljeni gradovi i naselja, znatna materijalna šteta na kućama te evakuacija stanovništva u ugroženim područjima.U srijedu je u portugalskoj regiji Alentejo život izgubio muškarac, star oko 70 godina, nakon što je njegovo vozilo odnijela nabujala voda.

Potraga za nestalom djevojčicom nastavljena je i tijekom noći. Zapovjednik vatrogasaca u Málagi Manuel Marmolejo izjavio je za španjolsku televiziju kako su pretraživali cijeli tok rijeke, od mjesta nesreće do ušća, no zasad su pronašli samo psa.

#ALERTA ⚠️ El río #Genil roza su máximo histórico y está a punto de desbordarse a su paso por #Granada capital. El embalse de Iznájar ha evitado una catástrofe.#Leonardo #Andalucíapic.twitter.com/ppFvjJG9jK — eSPAINews (@eSPAINews_) February 5, 2026

'Vlak oluja'

Španjolsku i Portugal ove zime pogađa takozvani "vlak oluja", a španjolska meteorološka služba Aemet upozorila je da se tijekom vikenda očekuje dolazak nove oluje.

U pokrajini Granada poplavljene su ulice mjesta Huétor Tájar i okolna poljoprivredna područja nakon izlijevanja rijeke, što potvrđuju snimke iz zraka koje je objavila Civilna garda. Poplave su zabilježene i u gradu San Roque u andaluzijskoj pokrajini Cádiz.

Foto: Patricia De Melo Moreira/afp/profimedia

Foto: Patricia De Melo Moreira/afp/profimedia

Andaluzijske hitne službe do srijede u ponoć zaprimile su više od milijun poziva, objavila je regionalna služba za izvanredne situacije na društvenoj mreži X.

Istodobno je upozoreno da se čak 14 rijeka i 10 brana nalazi pod ekstremnim rizikom od izlijevanja, prema riječima regionalnog ministra unutarnjih poslova Antonija Sanza.

Foto: Thomas Coex/afp/profimedia

Foto: Patricia De Melo Moreira/afp/profimedia

Nestvarni prizori

Zbog teške situacije zatvorene su škole u gotovo cijeloj Andaluziji, osim u pokrajini Almería, dok je dio brzih željezničkih linija privremeno obustavljen, objavio je državni željeznički operater Renfe.

U južnom Portugalu, u gradu Alcácer do Sal, stanovnici su se kretali kroz vodu koja je dosezala visinu struka nakon što je rijeka Sado probila nasipe uslijed niza oluja.

Poplavljene su terase restorana, a ispred kuća i trgovina postavljene su vreće s pijeskom kako bi se spriječilo dodatno prodiranje vode.

Foto: Cristina Quicler/afp/profimedia

Foto: Jorge Guerrero/afp/profimedia

Foto: Jorge Guerrero/afp/profimedia

Jedna stanovnica tog područja opisala je prizore kao nestvarne, istaknuvši da su brojni domovi, trgovine i obitelji teško pogođeni.

Portugalski ministar gospodarstva Manuel Castro Almeida procijenio je da bi troškovi sanacije štete, samo od prošlotjedne oluje Kristin, mogli premašiti četiri milijarde eura. Ta je oluja odnijela šest života i ostavila tisuće ljudi bez opskrbe električnom energijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Orkansko jugo i plima napravili kaos na obali: Najgore u Kaštelima