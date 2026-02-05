FREEMAIL
SJEĆATE SE MALAVIZIJE? /

Bucka i Ivica nakon 50 godina prijateljstva: Ova fotografija je raznježila Hrvatsku

Bucka i Ivica nakon 50 godina prijateljstva: Ova fotografija je raznježila Hrvatsku
Foto: Marko Prpic/pixsell

Susret u Zagrebu bio je pun emocija, osmijeha i toplih uspomena

5.2.2026.
18:17
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
Hrvatska glumica, producentica i znanstvenica Vitomira Lončar (66), koja posljednjih godina živi i radi na relaciji Kina – Hrvatska, tijekom boravka u Zagrebu doživjela je poseban i emotivan susret. Nakon dugo vremena ponovno se vidjela s dugogodišnjim prijateljem i kolegom Ivicom Zadrom (71), s kojim je dijelila i male ekrane u legendarnim televizijskim danima.

Susret nakon desetljeća

Vitomira je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira nasmijana u društvu Zadre, a prizori su kod mnogih probudili snažnu nostalgiju. Njihovo prijateljstvo traje više od pola stoljeća, a zajednički rad, posebice u dječjoj emisiji “Malavizija” iz 90-ih, ostavio je neizbrisiv trag na generacije gledatelja.

Emotivna poruka

Uz objavljene fotografije glumica je otkrila koliko joj ovaj susret znači. Naglasila je kako godine poznanstva donose nebrojene teme za razgovor, ali i zahvalnost što su svi i dalje zdravi i zajedno. Njezine riječi posebno su dirnule pratitelje koji su se odmah javili s komentarima punima emocija.

U komentarima su se nizale poruke poput: “Ajme, da je vratiti vrijeme”, “Nezaboravni ste” i “Divno vas je opet vidjeti zajedno”. Mnogi su priznali da ih je prizor podsjetio na djetinjstvo i bezbrižna vremena uz televizijski program koji je obilježio jednu eru.

POGLEDAJTE VIDEO: MORH objavio snimku - Ovako budući hrvatski marinci uvježbavaju zračni desant

Bucka i Ivica nakon 50 godina prijateljstva: Ova fotografija je raznježila Hrvatsku