Marko Perković Thompson oduševio fanove u Širokom Brijegu i najavio novi termin nastupa

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) rasprodao je koncert u Širokom Brijegu, koji će se održati 13. veljače. Zbog velike potražnje najavljen je i dodatni nastup dan kasnije, 14. veljače.

Na službenom Instagram profilu, Thompsonov tim je poručio: "Dragi prijatelji, unatoč kratkotrajnim tehničkim poteškoćama s plaćanjem, koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu rasprodan je. S velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert na istom mjestu. Prodaja ulaznica počinje u petak, 6. veljače u 12 sati."

Dvoranska turneja

Thompson je svoju dvoransku turneju započeo krajem studenog prošle godine, nakon uspješnih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio 21. i 22. studenog, a potom su uslijedili koncerti u Varaždinu, Zadru, Zagrebu, Poreču i Splitu.

Sada su na turnejski raspored dodani i termini u Širokom Brijegu, a sljedeći koncerti u Rijeci zakazani su za 6. i 7. veljače.

