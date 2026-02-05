Najbolji hrvatski košarkaš ide u najgori tim lige?

Brojni američki mediji u četvrtak navečer su objavili da se sprema razmjena između NBA klubova Los Angeles Clippersa i Indiane po kojoj će momčad promijeniti hrvatski centar Ivica Zubac, dosadašnji član kluba iz Los Angelesa.

Put Indiane, aktualnog NBA doprvaka, trebao bi krenuti 28-godišnji Zubac, dok još uvijek nije poznato što bi za njega dobili Clippersi.

U NBA ligi je Zubac od 2016. godine te je prvo igrao do 2019. za Los Angeles Lakerse, klub koji ga je izabrao na draftu. Od 2019. je prešao u gradskog rivala Clipperse gdje je prošle sezone odigrao najbolju sezonu u karijeri koja je bila začinjena sa 16.8 poena po utakmici uz 12.6 skokova i 1.1 blokadu.

Prošle sezone Zubac je izabran u drugu najbolju obrambenu petorku lige, a bio je šesti u izboru za najboljeg defanzivnog igrača lige. LA Clippers su ovog tjedna već napravili jednu veliku razmjenu. Poslali su u Cleveland Jamesa Hardena za Dariusa Garlanda.

Indiana, potencijalni budući klub hrvatskog centra, trenutačno je posljednja momčad Istočne konferencije s 13 pobjeda i čak 38 poraza.

