Od školskih klupa do San Sira: Hrvatske brzoklizačice spremne za Olimpijske igre

Prvi put u povijesti Hrvatska će na Zimskim olimpijskim igrama imati dvije predstavnice u brzom klizanju na kratke staze. Prijateljice Valentina Aščić i Katarina Burić pripremale su se u nizozemskom Heerenvenu, a o očekivanjima za igre razgovarale su s RTL-ovom Kristinom Livajom.

“Na ovoj stazi nema vremena za pogrešku”, kažu obje.

Valentina i Katarina nisu povezane samo sportom – njihove prijateljstvo i uspjehe povezuju i školske klupe.

“Nas dvije smo odrasle zajedno u istom kvartu, išle zajedno u srednju i osnovnu, tako da mislim da je ovo nekako najljepše što se može dogoditi”, kaže Valentina.

Valentina će ovo biti drugi nastup na Olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu ispisala je povijest kao prva hrvatska predstavnica u brzom klizanju, završivši 23. na 500 metara i 26. na 1500 metara. Ove godine natječe se u sve tri discipline, a ciljevi su naravno ambiciozniji.

“Bila bih sretna kad bi došla do polufinala, možda čak finala na 1500 metara. Isto tako i na 1000, a na 500 bio bi bonus”, otkriva Aščić.

Katarina Burić pak je olimpijska debitantica, pravo nastupa stekla je u disciplini 1500 metara, dok postoji i šansa za nastup na 1000 metara, jer je prva ispod crte.

“Ne bih rekla da je ovo moj san. Snove držim za neke druge stvari koje nisu isključivo za mene. Moj bi san bio da ovo sve što smo postigle rezultira boljim uvjetima za buduće generacije”, priznaje Katarina.

Za optimalne uvjete priprema hrvatske brzoklizačice morale su se seliti u inozemstvo.

“Zašto su sigurni uvjeti ovdje, a kod nas ne? Ovdje postoji pomični sustav ograde koji se automatski prilagođava kod pada, što podiže trening na profesionalnu razinu”, objašnjavaju.

Zbog toga sportašice i njihovi treneri moraju izdvojiti znatna sredstva za pripreme u inozemstvu, dok i obitelji gledatelja snose visoke troškove. Karte za olimpijske događaje dosežu i 400 eura po osobi. Valentina je zato pokrenula kampanju kojom želi omogućiti dolazak obitelji na tribine.

Podršku će imati već sutra pred 80 tisuća gledatelja na San Siru, gdje će upravo Valentina, zajedno s biatloncem Matijom Legovićem, nositi hrvatsku zastavu na svečanom otvaranju 25. Zimskih olimpijskih igara.