Svjetski prvak bez kočnice nakon titule: 'Tek sam počeo, glad za pobjedama je veća nego ikad'

Svjetski prvak Formule 1 Lando Norris u novu sezonu ulazi bez trunke zasićenja. Iako je prošle godine u dramatičnoj završnici osvojio svoju prvu titulu svjetskog prvaka, britanski vozač McLarena ističe kako mu je taj uspjeh donio dodatno samopouzdanje, ali nimalo smanjio ambiciju.

Norris je naslov osigurao u posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju, nakon iscrpljujuće borbe do samog kraja s momčadskim kolegom Oscarom Piastrijem i Red Bullovim asom Maxom Verstappenom. Na kraju je odlučivalo svega dva boda.

“Ovo me nije zadovoljilo, nego dodatno zapalilo”

Iako je ostvario san koji većina vozača juri cijelu karijeru, 26-godišnji Britanac poručuje da mu osvajanje naslova nije donijelo osjećaj konačnosti.

“Još imam puno godina ispred sebe i želim osvojiti što više prvenstava. Ako se to ne dogodi, znam da sam već postigao nešto na što mogu biti izuzetno ponosan. Ali ambicija i želja da to ponovim nisu nestale, naprotiv”, ističe Norris.

Tijekom prošle sezone često su se pojavljivale sumnje u njegovu “ubilačku” mentalnu snagu, posebno u usporedbi s beskompromisnim Verstappenom. Norris je i tada, kao i sada, ostao vjeran svom stilu, želi pobjeđivati na svoj način, bez odricanja od fair-playa.

Uoči nove sezone ponovno se postavlja pitanje ima li Norris mentalitet za višestrukog prvaka, no on to ne doživljava kao problem.

“Jasno je da imam drugačiji pristup od Maxa. Netko će reći da je to dobro, netko loše. Ima puno toga kod njega što poštujem i čemu se divim, ali ja moram pronaći vlastiti put”, poručuje.

Dodaje kako mu je osvajanje titule donijelo ono što mu je ranije nedostajalo, dokaz samome sebi.

“Ja sam tip koji mora nešto vidjeti da bi u to povjerovao. Kad sam prvi put osvojio pole-position ili pobijedio u utrci, tek tada sam shvatio da to mogu. Sad imam još više vjere u sebe.”

Pred Norrisom i ostatkom karavana ogroman je izazov. Nova sezona donosi radikalne tehničke promjene – potpuno izmijenjene bolide i nove hibridne pogonske jedinice, s podjelom snage 50:50 između motora s unutarnjim izgaranjem i električne energije.

Posebnu ulogu imat će upravljanje baterijom i push-to-pass sustav, koji bi, prema Norrisovim riječima, mogao potpuno promijeniti način utrkivanja.

“Očekujem kaotičnije utrke. Ovisit će o tome kada tko koristi dodatnu snagu. Vidjet ćemo više napada, više povrataka i više promjena ritma što je za sport dobra stvar”, smatra Britanac.

Najveći izazov bit će pametno korištenje snažne, ali kratkotrajne električne energije.

“Baterija je izuzetno jaka, ali se brzo prazni. Ključno je znati kada je koristiti i kako je rasporediti kroz krug. To je trenutačno najveći izazov za sve nas.”

Drugi predsezonski test održat će se sljedeći tjedan u Bahreinu, dok je posljednje ispitivanje zakazano tjedan dana kasnije, neposredno prije otvaranja sezone u Melbourneu 8. ožujka.

