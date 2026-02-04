Svi žele na utakmicu desetljeća: 'Samo iz Makarske ide pet auta, svi su poludjeli'

Hrvatska futsalska reprezentacija nalazi se pred vratima raja. U polufinalu Europskog prvenstva čeka nas moćna Španjolska, a nacija s nestrpljenjem iščekuje dvoboj koji bi ovu generaciju mogao upisati zlatnim slovima u povijest. Ukoliko hrvatska futsalska reprezentacija izbori finale, bit će to najveći uspjeh ikad za hrvatsku futsalsku reprezentaciju i općenito hrvatski futsal.

Neviđeni hype oko futsalske reprezentacije Hrvatske

Uoči utakmice desetljeća za hrvatski futsal, za Net.hr svoja zapažanja, analizu protivnika, dojmove atmosfere i hypea koji je nastao oko futsalke reprezentacije Hrvatske i formulu za uspjeh dijeli Toni Jelavić, igrač makarskog Novog Vremena i bivši hrvatski reprezentativac koji najbolje poznaje puls svlačionice, a na terenu je pravi futsal umjetnik, majstor, španer. Futsal nije samo sport, to je način sportskog izražavanja, umijeća i preciznosti na malom prostoru, a Hrvati su u takvom nogometu sila.

Prema Toniju Jelaviću, ovo je bez sumnje najveća utakmica za hrvatski futsal još od onog slavnog polufinala prije dvanaest godina.

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu - da preskoči četvrto mjesto s Eura 2012.

"Za ovu generaciju ovo je napokon prilika da pokaže sav svoj talent. Nadam se da će napraviti odličan rezultat jer dečki to zaslužuju", počinje Jelavić, svjestan težine zadatka koji je pred našim igračima. Španjolci su moćni, za mnoge neprelazni, ali nitko nije nepobjediv.

Generacija koja ima 'ono nešto'

Svi se slažu, od bivših do sadašnjih igrača, da je ova generacija reprezentativaca doista posebna. Jelavić objašnjava u čemu leži njihova snaga. "Ono što ova generacija ima je stvarna širina u kadru. Imamo velik broj igrača na vrlo sličnoj, visokoj razini. Dosta naših igrača napokon je otišlo igrati vani, kvaliteta domaće lige je također porasla, ali ono najvažnije, oni su prava klapa. Mislim da je upravo zbog tog zajedništva i došao ovaj rezultat na Euru", ističe Jelavić.

Iako je sa svoje 34 godine odlučio prepustiti mjesto mlađima, njegova podrška je neupitna. "Mladi su tu, želim im svu sreću. Ja ću u subotu biti u Ljubljani kao navijač. Nadam se da ćemo ih gledati u finalu, a ako ne, nadamo se barem bronci", poručuje bivši reprezentativac.

Recept za pobjedu: Iskoristiti manu i svesti greške na minimum

Španjolska je, uz Portugal, najveći favorit turnira, no Jelavić naglašava ključnu psihološku prednost Hrvatske.

"Oni imaju više za izgubiti nego mi. Naravno, svatko ima svoje mane, ali kod njih ih je vrlo teško iskoristiti jer su na jednoj drugoj razini. Ipak, ništa nije nemoguće. Ovo je jedna utakmica, nokaut faza, i sve je moguće. Hrvatska je u psihološkoj prednosti jer nemaju što izgibiti, a Španjolci itekako imaju."

Formula za čudo protiv 'Furije' je jasna: vjera, podrška s tribina i gotovo savršena izvedba.

"Treba vjerovati. Sigurno će imati odličnu podršku s tribina, što će im dati vjetar u leđa. Možda Španjolska bude imala malo lošiji dan, a mi to iskoristimo", kaže Jelavić i otkriva jednu potencijalnu slabost protivnika.

"Ako bih morao nešto izdvojiti, to bi bio njihov golman. Sklon je kiksevima i greškama i to bi se možda moglo iskoristiti. Ključno je da mi svoje greške svedemo na apsolutni minimum jer će oni iskoristiti svaku našu pogrešku. Ako u tome uspijemo, utakmica će biti u egalu, a onda je sve otvoreno."

Futsal groznica trese Hrvatsku: 'Ljudi uzimaju VOYO samo zbog reprezentacije'

Uspjeh reprezentacije pokrenuo je pravu lavinu interesa za futsal u Hrvatskoj. Medijska pažnja je, kaže Jelavić, nikad veća, a sport je napokon dobio priznanje koje zaslužuje.

"Ovakav interes je još neviđen. Naravno, danas je modernije doba nego prije dvanaest godina, internet je dostupniji i lakše je sve popratiti putem portala kao što je Net.hr ili prijenosa na RTL-ovoj platformi VOYO. Futsal je napokon dobio medijsku pažnju koju godinama gradi."

Hype koji se stvorio je ogroman, a priče s terena to najbolje potvrđuju. Ljudi iz svih krajeva Hrvatske spremaju se na put u Ljubljanu kako bi bodrili reprezentaciju.

"Mene je dosta prijatelja pitalo idem li gore i ima li mjesta u autu. Znam ljude koji su uzeli pretplatu na VOYO samo da mogu pratiti utakmice, a futsal možda nikad prije nisu pratili na ovoj razini. To je diglo cijeli sport na novu razinu", s ponosom govori Jelavić.

Posebno je živo u njegovoj Makarskoj, poznatom futsalskom uporištu.

"Iz Makarske ide četiri, pet auta. To je već dvadeset ljudi, a ima i onih koji su bili i na prijašnjim utakmicama. Dosta ljudi u Makarskoj stvarno prati futsal", zaključuje Jelavić, koji i sam u petak kreće put Slovenije, pa će u subotu bodriti Hrvatsku ili za treće mjesto na Euru ili u finalu. Daj Bože u finalu. Kako bilo, cijela Hrvatska će danas biti uz naše majstore u borbi za finale, s nadom da ova posebna generacija može ispisati najljepšu stranicu povijesti hrvatskog futsala.

