Slovenski mediji o povijesnoj utakmici Hrvatske: 'Hvala vam što ste spasili prvenstvo'

Hrvatska futsalska reprezentacija napravila je ono što se godinama čekalo probila se u polufinale Europskog prvenstva i time zakoračila u zonu povijesti. Uspjeh koji je zapalio navijače i podigao euforiju do maksimuma sada dobiva novu dimenziju, jer ispred Hrvatske stoji najveći mogući test, sudar sa Španjolskom, velesilom svjetskog futsala.

Ulog je golem. Hrvatska nikada nije bila ovako blizu da nadmaši legendarno četvrto mjesto s Eura 2012., a polufinale koje se igra u 17 sati u ljubljanskim Stožicama već sada se najavljuje kao spektakl turnira. Prijenos utakmice dostupan je ekskluzivno na platformi VOYO, koja će prenositi i drugo polufinale između Portugala i Francuske u večernjem terminu od 20.30.

Završnica prvenstva rezervirana je za subotu. Susret za treće mjesto igra se od 16 sati, dok će borba za europsko zlato započeti u 19.30. Gledatelji će, osim na VOYO-u, odlučujuće utakmice moći pratiti i na RTL-u 2, koji je osigurao dodatna prava za televizijski prijenos.

No, priča o Hrvatskoj daleko je nadrasla same parkete. Slovenski mediji ne skrivaju oduševljenje onim što su hrvatski igrači donijeli prvenstvu. U Ljubljani se očekuje invazija hrvatskih navijača, a atmosfera u Stožicama najavljuje se kao ključni faktor završnice.

Naslovi susjeda govore sami za sebe. Delo.si piše kako Hrvatska protiv Španjolske juri senzaciju uz ogroman ulog, Ekipa.svet24.si ističe da Hrvati „spašavaju prvenstvo“ i da se događa nešto nesvakidašnje, dok je 24.ur.com otišao korak dalje i poručio: „Hvala Hrvatima, spasili ste Euro u Stožicama.“

