Izbornik samouvjeren uoči utakmice generacije: 'Još ništa nismo napravili, nema bijele zastave'

Hrvatska futsal reprezentacija napravila je povijesni uspjeh. Plasirala se u polufinale futsal Eura. Drugi puta u povijesti Hrvatska je među četiri najbolje reprezentacije, prvi puta nakon 2012. kada smo bili domaćini.

Hrvatska sada ima još dvije utakmice, dvije prilike za medalju. U polufinalu čeka ih (ne)moguća misija, velika i jaka Španjolska u Areni Stožice u Ljubljani. Utakmica se igra u srijedu u 17 sati, a prijenos je ekskluzivno na platformi Voyo.

Uoči polufinala razgovarali smo s izbornikom Marinkom Mavrovićem. "Fenomenalan je osjećaj biti u društvu Španjolske, Portugala i Francuske u polufinalu Europskog prvenstva. Jako smo ponosni i sretni i napravili smo veliku stvar za hrvatski futsal", kaže nam izbornik Mavrović u uvodu.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Hrvatska je u skupini remizirala s Francuskom i Gruzijom, a onda dobila Latviju i plasirali se u četvrtfinale gdje je rutinski dobila Armeniju i plasirali se u polufinale.

"Sam podatak da iz naše grupe dvije u polufinalu, Francuska i mi, dovoljno govori da smo znali tko je najveći konkurent i da su to Francuzi. Ta utakmica protiv Gruzije, naravno da je ostavila traga. Nijednu utakmicu nismo stvorili toliko šansi. Naravno da kad rezultat nije pozitivan, onda krenu i male negativnosti, ali ono što je bilo bitno da smo mi cijelo to vrijeme stvarali šanse kroz igru i bez obzira na rezultat, igra nije izostala.

To smo i pokazali protiv Latvije kad je bilo najpotrebnije i nije bilo lagano izaći pred 3000 navijača i odigrati utakmicu protiv Latvije koja se kroz prijateljske utakmice pripremala za sve ono što ih čeka. I sigurno da veseli taj rast u igri, pogotovo što smo tu zrelost pokazali protiv Armenije. Pogotovo prvo poluvrijeme. Drugo smo znali i da će oni iskoristiti golmana-igrača i uključivanje golmana i sigurno da moraš biti malo u podređenom položaju. Mislim da smo mi taktički sve odradili besprijekorno", secirao je dosadašnje prvenstvo izbornik.

'I oni su krvavi ispod kože, još ništa nije napravljeno'

Slijedi Španjolska, europska supersila.

"Mi smo i prije izvlačenja i nakon izvlačenja grupa rekli da bi htjeli izbjeći upravo Španjolsku i Portugal i to su dvije prezentacije koje smo vidjeli kao glavne favorite za osvajanje Europskog prvenstva. Vidjeli smo grupu i s kim se križamo u četvrtfinalu i postavili smo realne ciljeve. To je prvo četvrtfinale, eventualno dohvatiti polufinale i sigurno je da je cilj ispunjen.

Međutim, što se tiče Španjolske, ne treba tu trošiti puno riječi. To je sedmerostruki europski prvak, najbolja reprezentacija u Europi i sigurno da nas čeka jedan težak protivnik. Favorit Europskog prvenstva. Međutim, dok god postoji šansa, mi ćemo sigurno izaći na parket sa željom da pobijedimo. Ostavit ćemo srce na parketu i sigurno obećavam da ćemo krvavih koljena izaći u svlačionicu nakon utakmice", obećao je izbornik pa secirao Španjolsku.

Ima i Španjolska, naravno svojih mana. Svi smo mi krvavi ispod kože, pa tako i oni. Sigurno da je jako bitan ulazak u utakmicu i kako će utakmica odmicati, vidjet ćemo gdje se nalazimo. Sigurno da ćemo u nekim trenucima patiti, ali i sigurno da će Španjolska imati problema i s nama. To je jedna reprezentacija koja igrom jednostavno osvaja linije i iz presinga vraća lagano u zonu. Sve se zna, sve posloženo na pravom mjestu i mi ćemo se dobro pripremiti za njih. Oni u toj svojoj prvoj liniji pokušavaju i blokovima izaći iz presinga. U drugoj igraju i četiri u liniji i 3+1. Imaju različite sisteme igre i u završnici igrače koji mogu to probiti po linijama. Organizirana ekipa maksimalno, top reprezentacija. Međutim, sve znamo o njima, kao što znaju i oni sve o nama i sigurno da nas čeka jedna uzbudljiva utakmica", najavio je izbornik. Vidi se da je analiza Španjolaca napravljena.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Izbornik se nije složio da je ekipa rasterećena pred polufinale i ne žele ovdje stati.

"Pa gledajte, mi smo 2012. tako istrčali, kao napravili smo svoj cilj. Nismo mi još ništa napravili, znači igrači, ova generacija stvarno ima vjeru i samopouzdanje i sigurno da mi nećemo izaći s bijelom zastavom. Jednostavno, ako izađemo s mišlju da smo svoje napravili, ne valja. Igrači su maksimalno spremni i jedva čekamo da utakmica počne. Znamo da će doći jako puno ljudi iz Hrvatske, da ćemo imati podršku što je dodatni poticaj taj huk s tribina. Sigurno da će nam još podići energiju i mi ćemo sve napraviti da dobijemo tu utakmicu", odlučan je izbornik.

"Ako oni budu bolji, mi ćemo znati pružiti ruku, ali će to morati krvavo zaraditi i to svi znamo, a sigurno da je cilj medalja. U svakom slučaju, sa sutrašnjim danom priča ne završava. Imamo borbu ili za prvo ili za treće mjesto, tako da tu smo, u igri smo za medalju", zaključio je izbornik Mavrović.

Hrvatskoj želimo puno sreće, neka donesu doma prvu, povijesnu medalju. Ne propustite spektakularnu završnicu futsalskog Eura - na platformi Voyo i kanalu RTL 2!

