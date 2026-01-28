Bivši reprezentativac: 'Ovo je dobro za nas i naš mentalitet'

Nakon dvije veoma dobre utakmice u prva dva kola, Hrvatska futsal reprezentacija danas zatvara grupnu fazu europskog prvenstva. Protivnik je jedan od domaćina - Latvija, a Hrvatska se nalazi u jednoj (ne)zahvalnoj situaciji.

Sreća nas nije mazila

Latvija ima tri, a Hrvatska dva boda, dakle domaćinima je za prolazak skupine dovoljan i remi, dok Hrvatskoj igra jedino pobjeda. Nije to situacija u kojoj su se naši reprezentativci htjeli pronaći, no naš bivši reprezentativac Toni Jelavić smatra da je ta situacija više sretna nego problematična.

"Prvu smo utakmicu odigrali stvarno dobro. Mislim da smo iznenadili ne samo Francuze, već i sebe same. U drugoj smo utakmici bili još bolji nego u prvoj, ali nije išlo," komentirao je Jelavić prva dva kola pa otkrio da li bi ispuštena prilika protiv Gruzije mogla koštati našu reprezentaciju.

"Mislim da će nas koštati jedino ako ne uđemo u utakmicu na pravi način, ali ovo je zapravo dobra situacija za nas i naš mentalitet. Mi nekako uvijek igramo najbolje kada nemamo izbora, kada nema mogućnosti kalkuliranja. Sigurno ostaje žal što nismo ranije osigurali taj prolazak dalje, ali sada je pobjeda imperativ, a to nam, barem ja tako mislim, odgovara," rekao je naš sugovornik, pa nastavio:

Hrvatska igra 'finale prije finale' u utakmici protiv poniženog domaćina

"Taktički smo dobro odradili prve dvije utakmice. Protiv Francuza smo se sjajno zatvorili, a protiv Gruzijaca stvarali šanse, ali su nas u obje utakmice na kraju koštale individualne greške. Ako svedemo te greške na minimum i uspjemo zabiti koji lagani gol, možemo držati ritam i privesti utakmicu kraju i ostvariti toliko željeni prolazak dalje," rekao je Jelavić.

Tko Vam se najviše dojmio u dosadašnjem djelu prvenstva? "Uf, najviše me iznenadio David Mataja koji ima veliku minutažu i igra odlično. Tu su i 'moj' Lima i Franco Jelovčić... Valja spomenuti i Duju Kusturu koji igra u formi života, ali i golmana Antu Piplicu koji jako dobro brani, a bez golmana ne možeš imati rezultat"

Velika prilika

Ako Hrvatska ispuni očekivanje i pobjedi Latviju, u sljedećem će kolu gotovo sigurno igrati protiv Armenije. Ta je reprezentacija veliko iznenađenje budući da je na prvenstvu već pobijedila oba favorita skupine B - Češku i Ukrajinu, te samim time barem jednu od te dvije reprezentacije izbacila s turnira. Tom je činjenicom iznenađen i Jelavić koji smatra da takvu priliku moramo iskoristiti:

"Armenija je sigurno veliko iznenađenje, pogotovo zato jer je u skupini s Ukrajinom koja je na prošlom europskom prvenstvu bila četvrta. Baš se zato nadam da ćemo pobijediti danas, jer će nam se ovakva prilika teško uskoro opet pružati. Moramo i protiv Latvije, i onda, ako prođemo, protiv Armenije dati ne 100 nego 200–300 posto od sebe da pobjedimo i izborimo to polufinale nakon toliko godina," zaključio je Toni Jelavić.

Inače, Hrvatska je zadnji put prošla grupu na europskom prvenstvu 2014., dok je polufinale posljednji put igrala 2012. Stoga i ne čudi da mnogi ovo vide kao 'priliku života' za ovu generaciju.

