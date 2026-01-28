Hrvatska igra 'finale prije finale' u utakmici protiv poniženog domaćina

Hrvatska futsal reprezentacija danas igra posljednju utakmicu grupne faze europskog prvenstva. Za prolazak dalje potrebna je pobjeda, a protivnik je domaćin Latvija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utakmica je to velikih uloga. Latviji je dovoljan remi, dok Hrvatska mora pobijediti ako želi proći dalje. Naša reprezentacija dolazi u tu utakmicu kao neporažena momčad, ali i bez pobjede. Iako su naši reprezentativci dominirali tijekom utakmica protiv Francuske i Gruzije, jednostavno nisu imali sreće.

Protiv Francuza nas je koštala individualna pogreška, dok smo protiv Gruzijaca uputili 60 udaraca prema golu, ali je Ali Aslani bio na nevjerojatnoj razini te je imao čak 33 obrane, za što je nagrađen igračem utakmice.

Hrvatska – Latvija igra se u srijedu 28. siječnja, s početkom u 16:30, a prijenos je dostupan uživo na platformi VOYO.

Latvija, s druge strane, ulazi u utakmicu s tri boda. Domaćini su na otvaranju pobijedili Gruziju 4-0 u utakmici u kojoj je njihov vratar obranio "sve što se da obraniti", kako nam je rekao prije utakmice s Gruzijom Kristian Čekol. Nakon pobjede na krilima vratara Rainersa Murnieksa, Latvija je išla na noge Francuzima. Tricolori su tu utakmicu dobili bez ikakvog problema i nanijeli Latviji težak 5-0 poraz.

Kako izbornik Mavrović namjerava srušiti Latviju, pročitajte ovdje.

Upravo je zato teško znati što očekivati od ove utakmice. Latvija je pokazala da može izvući rezultat, ali i da ima svoje mane, dok je Hrvatska kroz većinu obje utakmice bila bolja, ali na kraju nije uspjela doći do pobjede u niti jednoj. Naša je reprezentacija jednom već igrala protiv Latvije. Bilo je to u kvalifikacijama za EURO 2010. Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 2-0, no to nije bilo dovoljno za plasman. Naša je reprezentacija završila druga, te u poretku drugoplasiranih reprezentacija nije izborila kvalifikaciju na prvenstvo zbog lošije gol-razlike.

Ako Hrvatska pobijedi Latviju, gotovo će sigurno biti druga, odmah iza Francuske. Ovog puta nema poretka drugoplasiranih što znaći da Hrvatska pobjedom ide dalje u utakmicu s Armenijom koja je u svojoj grupi osvojila svih šest mogućih bodova do sada, s tim da igra još utakmicu protiv drugog domaćina Litve, koja je osvojila jedan bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci utakmice Hrvatske i Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu 2026