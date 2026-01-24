Hrvatski reprezentativac: 'Greške su nas stajale pobjede, a njih ne treba podcjenjivati'

Hrvatska nakon 2-2 remija s Francuskom u nedjelju igra drugu utakmicu futsal Europskog prvenstva. Protivnik je Gruzija, koja je u posljednjih nekoliko godina ostala bez par bitnih igrača, a dozu povjerenja ulijeva i činjenica da su prvu utakmicu na prvenstvu izgubili 4-0 od domaćina Latvije.

Sve utakmice hrvatske futsal reprezentacije na Europskom prvenstvu u Rigi gledajte na platformi VOYO. Nedjelju drugu hrvatsku utakmicu na turniru protiv Gruzije pratite u prijenosu UŽIVO na platformi VOYO od 13.00, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Taj je rezultat, ali i remi s Francuskom za Net.hr prokomentirao je Kristian Čekol, hrvatski reprezentativac i igrač Futsal Dinama. On smatra da ne treba "srljati grlom u jagode", navodeći kako Gruzija ipak nije toliko bezopasna koliko se na prvu čini.

"Tih četiri razlike puno više laskaju domaćinima nego što je stvarna razlika u kvaliteti te dvije momčadi", rekao je Čekol pa objasnio: "Kao i prije svake utakmice, tako smo i prije ove analizirali protivnika i vidjeli smo da je Gruzija protiv Latvije čak i bila opasnija, ali je Murnieks (op. vratar Latvije) obranio valjda sve što je mogao", objasnio je napadač hrvatske reprezentacije.

"Mi znamo da smo favorit, ali nećemo sigurno ni podcijeniti Gruziju, već ćemo naš status potvrditi na terenu", zaključio je naš sugovornik.

Kristian nam je također komentirao i susret s Francuzima, nominalno najjačom reprezentacijom u našoj skupini.

"Mislim da smo protiv Francuza odigrali stvarno dobru utakmicu, uzevši u obzir da je to reprezentacija koja se zadnjih pet godina jako podigla i došla na ozbiljnu razinu. Mislim da smo čak mogli i pobijediti, ali eto, pogreške su nas stajale tri boda i neriješeno je stvarno najpošteniji rezultat", prokomentirao je Čekol.

Sada Hrvatsku čeka Gruzija, a mi se nadamo da će Ante Piplica biti raspoložen kao i latvijski vratar te da će uzeti tri boda. Igra protiv Francuske dokazala je da to i mogu.

Utakmicu Hrvatske i Gruzije gledajte u nedjelju 25.01. od 13 sati na platformi VOYO.

