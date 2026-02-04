Hrvatska igra ponajveću utakmicu ikad, a izbornik i reprezentativci otkrili su nam veliku tajnu

Hrvatska futsal reprezentacija u srijedu igra jednu od najvećih i najbitnijih utakmica u svojoj povijesti. Naši najbolji futsal igrači po drugi put igraju polufinale Europskog prvenstva, nakon 12 godina čekanja, a suparnik našim malonogometnim junacima su jaki Španjolci, uz Portugal najveći favoriti za zlato.

Polufinale Europskog prvenstva u futsalu 0 Hrvatska : 0 Španjolska

Izravni prijenos utakmice Hrvatska - Španjolska iz Ljubljane možete gledati od 17.00 na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. Nikola Gudasić i Ante Piplica, europski i svjetski futsal igrači, za portal Net.hr najavili su ovu veliku utakmicu za hrvatski futsal, povijesnu. Ova dva hrvatska reprezentativca bili su dio generacije koja je 2024. osvojila Svjetsko prvenstvo u futsalu na sveučilišnoj razini gdje su predstavljali Zagrebačko sveučilište. Tada su u finalu pobijedili momčad Brazila koja je u svojoj ekipi imala nekoliko igrača iz španjolske lige (najbolje na svijetu), te jednog iz hrvatske lige (4. najbolja u Europi).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Za svakog se pripremamo isto'

"Za svakog protivnika mi se pripremamo isto. Mi znamo da se radi o jednoj jako kvalitetnoj ekipi s jako dobrim pojedincima, ali to ne utječe previše na nas. Morat ćemo malo više pripaziti na te individualne stvari, ali na kraju krajeva mi nemamo što izgubiti. Idemo se 'baciti na glavu' i pokušati uzeti tu prvu medalju za hrvatski futsal," poručio je Gudasić s čim se slaže i Piplica.

Tako je. Ulog je ogroman, oni su jaka reprezentacija koja je prepuna velikih imena i koja igra fenomenalan nogomet, ali mi se pripremamo isto kao i do sada. Znamo što nam je činiti i jedino što mogu garantirati jest da ćemo dati sve od sebe i 'izaći iz utakmice krvavih koljena'," zaključila je naša reprezentativna futsalska jedinica.

'Htjeli smo izbjeći Španjolce i Portugalce'

Izbornik hrvatske futsal reprezentacije Marinko Mavrović javio nam se također dan prije utakmice i najavio Španjolsku:

"Mi smo i prije izvlačenja i nakon izvlačenja grupa rekli da bi htjeli izbjeći upravo Španjolsku i Portugal i to su dvije prezentacije koje smo vidjeli kao glavne favorite za osvajanje Europskog prvenstva. Vidjeli smo grupu i s kim se križamo u četvrtfinalu i postavili smo realne ciljeve. To je prvo četvrtfinale, eventualno dohvatiti polufinale i sigurno je da je cilj ispunjen. Međutim, što se tiče Španjolske, ne treba tu trošiti puno riječi. To je sedmerostruki europski prvak, najbolja reprezentacija u Europi i sigurno da nas čeka jedan težak protivnik. Favorit Europskog prvenstva. Međutim, dok god postoji šansa, mi ćemo sigurno izaći na parket sa željom da pobijedimo. Ostavit ćemo srce na parketu i sigurno obećavam da ćemo krvavih koljena izaći u svlačionicu nakon utakmice", obećao je izbornik pa secirao Španjolsku.

'Španjolska ima svojih mana'

"Ima i Španjolska, naravno svojih mana. Svi smo mi krvavi ispod kože, pa tako i oni. Sigurno da je jako bitan ulazak u utakmicu i kako će utakmica odmicati, vidjet ćemo gdje se nalazimo. Sigurno da ćemo u nekim trenucima patiti, ali i sigurno da će Španjolska imati problema i s nama. To je jedna reprezentacija koja igrom jednostavno osvaja linije i iz presinga vraća lagano u zonu. Sve se zna, sve posloženo na pravom mjestu i mi ćemo se dobro pripremiti za njih. Oni u toj svojoj prvoj liniji pokušavaju i blokovima izaći iz presinga. U drugoj igraju i četiri u liniji i 3+1. Imaju različite sisteme igre i u završnici igrače koji mogu to probiti po linijama. Organizirana ekipa maksimalno, top reprezentacija. Međutim, sve znamo o njima, kao što znaju i oni sve o nama i sigurno da nas čeka jedna uzbudljiva utakmica", najavio je izbornik. Vidi se da je analiza Španjolaca napravljena.

Hrvatska i Španjolska igraju polufinale europskog prvenstva u Areni Stožice u Ljubljani. Utakmica se igra 4. veljače od 17 sati, a ulaznice možete kupiti već za 15 eura. Tekstualni prijenos utakmice bit će putem portala Net.hr, dok će prijenos uživo biti na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada