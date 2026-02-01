Hrvatska za finale Eura igra u Ljubljani: Evo koliko koštaju ulaznice za uspjeh desetljeća

Hrvatska je pobjedom protiv Armenije izborila prvu utakmicu za medalju od 2012. Protivnik će biti Španjolska ili Italija, naš "krvnik" iz utakmice za broncu od prije 14 godina.

A ovaj uspjeh rezultat je dugogodišnjeg rada Hrvatskog nogometnog saveza i svih involviranih u hrvatski futsal. To smatraju mnogi, od izbornika Marinka Mavrovića, preko igrača, do bivših igrača, ali i predsjednika Saveza Marijana Kustića.

"Sve čestitke igračima i stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem na ovom izuzetnom rezultatu koji potvrđuje uspon hrvatskog futsala kojem svjedočimo proteklih godina. Sjajan nastup protiv Armenije kruna je napora naše reprezentacije i zaslužena nagrada za uloženi veliki trud proteklih godina, kada nam je malo nedostajalo za ovakav vrhunski rezultat. To potvrđuje da se kvalitetan rad i upornost uvijek isplate u dugom roku, a posebno me raduje vidjeti širinu i zajedništvo ove ekipe jer je upravo to, uz tehničko-taktičku kvalitetu, ono što čini naše selekcije tako uspješnima. Od srca im želim sreću u polufinalu, gdje nas sigurno čeka najteža utakmica do sada, ali uz ovakvu igru i podršku koju ćemo sigurno dati reprezentaciji u Ljubljani – smijemo sanjati i korak više", poručio je predsjednik Kustić za službenu stranicu HNS-a.

Upravo je podrška ono što našim igračima sada treba. Italija ili Španjolska – sasvim nebitno. Ovo će biti jako teška utakmica u kojoj će našim reprezentativcima trebati sva moguća podrška. Naši će reprezentativci utakmicu polufinala igrati u Ljubljani, a najjeftinije ulaznice za odrasle koštaju 15 eura, dok su one za djecu mlađu od 14 godina besplatne. Hrvatski navijači koji žele pratiti nastup futsalske reprezentacije u polufinalu u Ljubljani ulaznice mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

