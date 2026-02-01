FREEMAIL
IDEMO SVI! /

Hrvatska za finale Eura igra u Ljubljani: Evo koliko koštaju ulaznice za uspjeh desetljeća

Hrvatska za finale Eura igra u Ljubljani: Evo koliko koštaju ulaznice za uspjeh desetljeća
Foto: Screenshot/voyo

Naši će reprezentativci utakmicu polufinala igrati u Ljubljani, a najjeftinije ulaznice za odrasle koštaju 14 eura, dok su one za djecu mlađu od 14 godina besplatne

1.2.2026.
10:14
Sportski.net
Screenshot/voyo
Hrvatska je pobjedom protiv Armenije izborila prvu utakmicu za medalju od 2012. Protivnik će biti Španjolska ili Italija, naš "krvnik" iz utakmice za broncu od prije 14 godina.

A ovaj uspjeh rezultat je dugogodišnjeg rada Hrvatskog nogometnog saveza i svih involviranih u hrvatski futsal. To smatraju mnogi, od izbornika Marinka Mavrovića, preko igrača, do bivših igrača, ali i predsjednika Saveza Marijana Kustića.

"Sve čestitke igračima i stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem na ovom izuzetnom rezultatu koji potvrđuje uspon hrvatskog futsala kojem svjedočimo proteklih godina. Sjajan nastup protiv Armenije kruna je napora naše reprezentacije i zaslužena nagrada za uloženi veliki trud proteklih godina, kada nam je malo nedostajalo za ovakav vrhunski rezultat. To potvrđuje da se kvalitetan rad i upornost uvijek isplate u dugom roku, a posebno me raduje vidjeti širinu i zajedništvo ove ekipe jer je upravo to, uz tehničko-taktičku kvalitetu, ono što čini naše selekcije tako uspješnima. Od srca im želim sreću u polufinalu, gdje nas sigurno čeka najteža utakmica do sada, ali uz ovakvu igru i podršku koju ćemo sigurno dati reprezentaciji u Ljubljani – smijemo sanjati i korak više", poručio je predsjednik Kustić za službenu stranicu HNS-a.

Upravo je podrška ono što našim igračima sada treba. Italija ili Španjolska – sasvim nebitno. Ovo će biti jako teška utakmica u kojoj će našim reprezentativcima trebati sva moguća podrška. Naši će reprezentativci utakmicu polufinala igrati u Ljubljani, a najjeftinije ulaznice za odrasle koštaju 15 eura, dok su one za djecu mlađu od 14 godina besplatne. Hrvatski navijači koji žele pratiti nastup futsalske reprezentacije u polufinalu u Ljubljani ulaznice mogu pronaći na sljedećoj poveznici.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske

Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
