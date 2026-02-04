Tragovi na vratu, tijelo Epsteina na nosilima - objavili fotografije koje su skrivali godinama

Američka vlada objavila je dosad neviđene fotografije koje prikazuju tijelo Jeffreyja Epsteina na nosilima, dok mu medicinsko osoblje pokušava pružiti pomoć neposredno nakon njegove smrti.

Riječ je o ukupno 20 fotografija, od kojih je veći dio previše uznemirujuć za javnu objavu. Objavljene su u sklopu deklasificiranog izvješća FBI-ja o Epsteinovoj smrti u pritvoru, zajedno s obdukcijskim nalazom i internim dokumentima zatvorskog sustava, piše BBC.

Dokumenti su dio najnovijeg kruga objave Epsteinovih spisa koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a riječ je o milijunima stranica materijala.

Objavljene uznemirujuće fotografije

Podsjetimo, Jeffrey Epstein pronađen je mrtav u svojoj ćeliji 10. kolovoza 2019. godine. U to je vrijeme bio pritvoren u Metropolitanskom korekcijskom centru u New Yorku, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i zavjeru.

Novoobjavljeno izvješće FBI-ja, naslovljeno "Istraga smrti Jeffreyja Epsteina", sastoji se od 23 stranice i nosi oznaku "neklasificirano" na svakoj od njih. Čini se da je riječ o istrazi koju je provela njujorška ispostava FBI-ja.

Neredigirani dokumenti, koje je dobio na uvid BBC Verify, sadrže fotografije Epsteinova vrata s jasno vidljivim ozljedama, kao i detaljan obdukcijski nalaz te psihološko izvješće o njegovu mentalnom stanju u danima koji su prethodili smrti.

Na više fotografija vidi se Epstein kako leži na nosilima dok ga medicinski tim pokušava reanimirati. Fotografije su snimljene 10. kolovoza 2019. u 06.49 sati po lokalnom vremenu, otprilike 16 minuta nakon što je pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji. Iako lokacija nije precizno navedena, Epstein je u 06.39 prevezen u obližnju bolnicu gdje je proglašen mrtvim, što upućuje na to da su fotografije nastale ondje.

Tri dodatne fotografije, prema bilješkama, snimljene su u bolnici te prikazuju krupne planove njegove glave i ozljedu na vratu. Na svim fotografijama navedeno je Epsteinovo ime, iako je u nekima pogrešno napisano kao "Jeffery".

BBC Verify proveo je obrnuto pretraživanje objavljenih fotografija i nije pronašao dokaze da su se one ranije pojavljivale na internetu prije 30. siječnja. Među objavljenim dokumentima nalaze se i drugi materijali koji potvrđuju autentičnost, uključujući obdukcijski izvještaj od 89 stranica koji su sastavili Ministarstvo pravosuđa i Ured glavnog sudskog patologa (OCME) u New Yorku, kao i interne e-poruke FBI-ja s istim, ali redigiranim fotografijama.

'Bilo bi ludo ubiti se'

Dijelovi obdukcijskog nalaza OCME-a uključeni su i u FBI-jevo izvješće, među njima i snimke dvaju prijeloma Epsteinove hrskavice štitnjače u vratu.

Izvješće sadrži i šest stranica detaljne kronologije Epsteinova boravka u pritvoru, od uhićenja 6. srpnja 2019. do smrti. Navodi se da je 23. srpnja stavljen pod pojačan nadzor zbog rizika od samoubojstva, nakon što je pokušao oduzeti si život. Tada je optužio svog cimera, Nicholasa Tartaglionea, bivšeg policajca optuženog za ubojstvo, da ga je pokušao ubiti.

Dan kasnije Epstein je psihologu rekao da "nema interesa ubiti se" te da bi to bilo "ludo". Dva dana poslije izjavio je kako je "previše uključen u svoj slučaj da bi odustao", dodavši: "Imam život i želim se vratiti životu".

Dodatni dokumenti Ministarstva pravosuđa otkrivaju da je upravitelj zatvora upozoravao kako Epstein ne bi smio biti smješten sam te je naglašavao potrebu za redovitim provjerama svakih 30 minuta i nenajavljenim obilascima njegove ćelije.

Unatoč tome, njegov cimer pušten je dan prije smrti. Tijekom noći 9. kolovoza zatvorski čuvari nisu obavili predviđene provjere u 03.00 i 05.00 sati, a nadzorne kamere u tom dijelu zatvora nisu radile. Epsteinovo tijelo pronađeno je tijekom jutarnje kontrole osoblja.

Uz potpunu verziju izvješća, objavljena je i kraća, verzija od 17 stranica, koja ne sadrži psihološko izvješće, kronologiju pritvora ni fotografije. Nije poznato zašto su u istom paketu dokumenata objavljene i redigirana i neredigirana verzija izvješća. Ministarstvo pravosuđa zasad se nije oglasilo, dok je FBI odbio komentirati objavljene dokumente.

