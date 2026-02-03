Epsteinovi tajni poslovi: Upravljao je Putinovim novcem? Progovorio izvor FBI-ja

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je novu rundu dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koji bacaju dodatno svjetlo na poslovne aktivnosti i kontakte osuđenog milijardera i registriranog seksualnog prijestupnika.

Među novootkrivenim materijalima nalazi se i svjedočenje povjerljivog izvora FBI-ja, dano 27. studenoga 2017., otprilike godinu i pol dana prije nego što je Epstein uhićen zbog saveznih optužbi za seksualnu trgovinu ljudima, prenosi PEOPLE.

Epstein je u kolovozu 2019. počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji čekajući suđenje.

Vrijedan 560 milijuna dolara

Svjedočenje se ne odnosi izravno na njegova kaznena djela seksualne prirode, već se fokusira na način na koji je upravljao i stjecao bogatstvo. Podsjetimo, Epstein je 2008. godine priznao krivnju za poticanje prostitucije i poticanje prostitucije maloljetnice, čime je postao registrirani seksualni prijestupnik.

Prema sudskim dokumentima iz njegova posljednjeg kaznenog postupka, Epsteinova neto imovina u trenutku smrti procijenjena je na oko 560 milijuna dolara. U vlasništvu je imao luksuznu gradsku kuću u Manhattanu vrijednu više od 50 milijuna dolara, ranč u Novom Meksiku procijenjen na 17 milijuna dolara, vilu u Palm Beachu na Floridi vrijednu oko 12 milijuna dolara, stan u Parizu od 8,6 milijuna dolara te dva privatna otoka, Great St. James i Little St. James, kupljena za 60 milijuna dolara.

Povjerljivi izvor FBI-ja, koji je godinama surađivao s američkim vlastima, u svom je iskazu tvrdio da je Epstein, koji se predstavljao kao upravitelj imovine, zarađivao velik novac nudeći klijentima usluge skrivanja imovine u offshore zonama.

'Ruska korupcija'

Javnosti su već dobro poznate Epsteinove veze s utjecajnim poslovnim ljudima poput Donalda Trumpa i Billa Gatesa, kao i s britanskim princem Andrewom. No, prema navodima iz FBI-jeva svjedočenja, Epstein je navodno bio uključen i u financijske poslove nekih svjetskih političkih lidera.

Izvor tvrdi da je Epstein bio upravitelj imovine ruskog predsjednika Vladimira Putina te da je slične usluge pružao i bivšem predsjedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu.

Redakcija časopisa PEOPLE zatražila je komentar Kremlja, no odgovor zasad nije objavljen.

Putinova osobna imovina godinama je predmet nagađanja. Službeno, ruski predsjednik vodi skroman život, gdje mu je godišnja zarada oko 140 tisuća dolara te prijavljuje samo stan u Sankt Peterburgu, zemljište izvan Moskve, nekoliko starijih automobila i prikolicu.

Ipak, financijer Bill Browder, nekada najveći strani portfeljni investitor u Rusiji, 2017. godine svjedočio je pred Odborom za pravosuđe američkog Senata, gdje je ustvrdio da je razina korupcije u Rusiji znatno veća nego što se javno priznaje.

Browder je tada izjavio da vjeruje kako je Putin kroz korupciju i kriminal stekao oko 200 milijardi dolara te da se velik dio tog novca nalazi izvan Rusije, što bi moglo potkrijepiti tvrdnje FBI-jeva izvora.

Poricanje Muska

U dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa nalaze se i e-poruke za koje se tvrdi da su ih razmjenjivali Epstein i Elon Musk, izvršni direktor Tesle i bliski suradnik Donalda Trumpa.

U nekoliko poruka Musk je Epsteina pitao o mogućnosti posjeta otoku Little Saint James. U komunikaciji iz studenoga 2012. Epstein je upitao koliko bi ljudi Musk poveo sa sobom, na što je Musk odgovorio da bi vjerojatno došao samo s tadašnjom partnericom, glumicom Talulah Riley. U istoj poruci Musk je pitao i koji bi dan ili noć bili “najluđa zabava” na otoku.

Godinu dana kasnije, u prosincu 2013., Musk je ponovno kontaktirao Epsteina, navodeći da će boraviti u području Britanskih Djevičanskih Otoka i St. Barthsa te pitajući postoji li pogodno vrijeme za posjet. Epstein mu je odgovorio da je dobrodošao bilo kojeg dana između 1. i 8. u mjesecu te da se sve može dogovoriti u hodu.

Nije poznato je li Musk ikada posjetio Epsteinov otok. Iako objavljene e-poruke ne ukazuju na nezakonite radnje, Musk se nakon objave dokumenata oglasio na društvenoj mreži X, odbacujući bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima.

“Nikada nisam bio na Epsteinovim zabavama i više sam puta javno pozivao na procesuiranje svih koji su s njim sudjelovali u kriminalnim radnjama”, poručio je Musk.

U drugoj objavi dodao je da mu, da je htio provoditi vrijeme na zabavama s mladim ženama, Epstein ne bi bio potreban, nazvavši ga “jezivim gubitnikom” te naglasivši da se takvim stvarima ne bavi.

