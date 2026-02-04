Umjesto lijekova? Otkriveni učinci vježbanja koji bi mogli pomoći milijunima ljudi

Tjelovježba bi mogla biti jednako učinkovita kao i lijekovi u liječenju depresije, pokazala je nova velika studija. Iako su prednosti fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje odavno poznate, ovo istraživanje pruža jedan od najsnažnijih dokaza do sada o izravnoj usporedbi s farmakološkim terapijama.

Što otkriva opsežna analiza istraživanja?

Istraživači su analizirali rezultate iz 73 različite studije koje su obuhvatile oko pet tisuća osoba s dijagnosticiranom depresijom. Zaključili su da "tjelovježba može biti umjereno učinkovitija od kontrolne intervencije za smanjenje simptoma depresije". Ovi nalazi objavljeni su u Cochrane Library, kolektivu neovisnih medicinskih istraživanja.

U najmanju ruku, znanstvenici su naveli da vježbanje može ponuditi paralelne prednosti te su istaknuli kako se čini da "tjelovježba nije ni više ni manje učinkovita od psiholoških ili farmakoloških tretmana, iako se ovaj zaključak temelji na nekoliko manjih istraživanja".

Zajednički mehanizam djelovanja na mozak

Razlog zašto tjelovježba ima tako snažan učinak leži u njezinu utjecaju na kemiju mozga, slično kao i kod antidepresiva. Dr. Stephen Mateka, medicinski direktor psihijatrije u Inspira Health, objasnio je kako "tjelovježba može pomoći u poboljšanju funkcije neurotransmitera, poput serotonina, kao i dopamina i endorfina".

"Dakle, svakako postoji preklapanje između vježbanja i načina na koji antidepresivi pružaju olakšanje", dodao je. Prema Cleveland Clinicu, redovita tjelovježba može povećati razinu serotonina. Slično tome, najčešće propisivani antidepresivi, poput SSRI-ja, djeluju upravo povećanjem dostupne razine serotonina u mozgu.

Nije svaka vježba ista: Kombinacija je ključna

Kada je riječ o tome koja je vrsta tjelovježbe najučinkovitija, istraživači su otkrili da je kombinacija kardio vježbi i treninga snage korisnija od samog kardija. Značajne prednosti primijećene su u razdoblju od 13 do 36 odrađenih treninga, što sugerira da su za postizanje rezultata potrebni dosljednost i kontinuitet.

Ipak, istraživači ističu da je potrebno provesti dodatne studije kako bi se potvrdili ovi rezultati i bolje razumjelo koji pristup najbolje odgovara pojedincima, piše People.

"Buduća istraživanja trebala bi se usredotočiti na poboljšanje kvalitete studija, utvrđivanje koje su karakteristike vježbanja učinkovite za različite ljude i osiguravanje da su različite skupine ljudi uključene u studije kako bi se mogla razmotriti pitanja zdravstvene jednakosti", zaključili su autori.

