Hrvatska invazija na Ljubljanu! Legenda tvrdi: 'Ne pamtim ovakvu ludnicu za gostovanje'

Hrvatska futsalska reprezentacija nalazi se pred vratima finala Europskog prvenstva, najvećeg uspjeha za hrvatski futsal, a na putu joj stoji moćna Španjolska. Uoči povijesne utakmice u Areni Sožice (17.00 platforma VOYO, tekstualni prijenos na portalu Net.hr), o atmosferi, šansama i pritiscima razgovamo s legendarnim Matijom Đulvatom, trenerom Futsal Dinama i bivšim reprezentativcem koji je i sam osjetio čar polufinala Eura 2012. godine, prvom i posljednjem za hrvatsku futsalsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Euforija koja trese navijače za repku, kaže, nadmašila je sva očekivanja i podsjeća na dane najvećih uspjeha, no s jednom bitnom razlikom. Ovakva invazija na gostujući teren još nije viđena.

Invazija na Stožice i sjećanje na rekord Arene

"Baci li vas ovo u ludnicu, u euforiju, pamtite li ovako nešto?", bilo je prvo pitanje za čovjeka koji je svjedočio mnogim velikim utakmicama. Đulvat bez oklijevanja potvrđuje da je interes za utakmicu reprezentacije uistinu nevjerojatan i uspoređuje ga s polufinalom Eura protiv Rusije prije dvanaest godina u zagrebačkoj Areni.

Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

"Pamtim veliki interes za futsal, naravno, više puta nego jednom, posebno kad je riječ o Futsal Dinamu. Sjetimo se samo 2014. i svih izdanja na Futsal Dinamu, svih interesa. Sjetimo se Cibone i odigranih finala, kakav je to navijački delirij bio, interes u Zagrebu, kakvu atmosferu Bad Blue Boysi rade inače na futsalu. To je najbolja dvoranska atmosfera ikad. Bile su to ludnice kakve se ne pamte, interes koji je oborio sve rekorde. Tada je baš bila navala. Arena Zagreb i danas drži rekord po posjećenosti na jednoj polufinalnoj utakmici protiv Rusije, iz 2012. i mislim da se to neće srušiti. Ali, da će ovoliko ljudi ići u Stožice, na utakmicu izvan Hrvatske, na futsal reprezentaciju, to se zaista ne pamti i to se može nazvati pomamom", ističe Đulvat, dodajući kako su novo doba interneta i društvene mreže dodatno pojačali mobilizaciju navijača.

Hrvatska je nikad bliže povijesnom uspjehu - da preskoči četvrto mjesto s Eura 2012. Spektakl kreće u 17 sati, a možete ga gledati samo na platformi VOYO. Na VOYO možete gledati i drugo polufinale, utakmicu Portugala i Francuske od 20.30. U subotu je na redu velika završnica - u 16 sati na rasporedu je utakmica za treće mjesto, a u 19.30 kreće borba za pobjedu na Europskom prvenstvu! RTL je uspio osigurati dodatna prava za prijenos na televiziji pa će tako gledatelji, osim na platformi Voyo, borbu za zlato i broncu moći ćete pratiti na RTL 2! Ne propustite spektakularnu završnicu futsalskog Eura - na platformi Voyo i kanalu RTL 2!

Ipak, u cijeloj priči osjeća i dozu gorčine. Na pitanje hoće li i on put Ljubljane, odgovara s žaljenjem.

"Nažalost ne. Imamo Studentsko prvenstvo u Osijeku i jako mi je žao, ali nisu imali sluha da se ono odgodi. Slovensko prvenstvo je odgođeno, a ovo nije. Mogu reći da sam ljut što se to nije napravilo", iskreno će Đulvat, koji će tako propustiti priliku bodriti svoje nasljednike s tribina.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

'Španjolska je ranjiva, a mi imamo snagu

Kada je riječ o samoj utakmici, Đulvat daje jasnu analizu. Španjolska je, kaže, favorit na papiru, ali daleko od toga da je nepobjediva. Štoviše, vidi nekoliko ključnih prednosti na strani Hrvatske.

"Kad kažem da je Španjolska favorit, to ne znači puno. Ni oni nemaju previše iskustva igranja polufinala i finala posljednjih godina, ispadali su ranije. To je jedna nova, gladna reprezentacija, ali ovo je za njih velik ispit. Igrati polufinale pred, ja ću reći, domaćom publikom, to je naša velika prednost", smatra Đulvat.

On vjeruje da Hrvatska ima i fizičku prednost koju mora iskoristiti.

"Nisu oni tako iskusna ekipa. Imaju igrača koji su malo sporiji od ostalih i na njima se može napraviti razlika. Mislim da smo fizički, ne toliko trkački koliko baš fizički, dominantniji. Sa snagom naših pivota možemo napraviti razliku. Ako im se nametnemo, oni će patiti."

Ključ pobjede: Hladna glava i buka s tribina

Za pobjedu protiv Španjolske bit će potrebno više od taktike i snage. Đulvat naglašava da je mentalna priprema ključna te da će navijači odigrati presudnu ulogu u psihološkom ratu na parketu.

"Ovo je igračima jedna od najbitnijih utakmica u karijeri. Ako mentalno budemo jaki i u glavama si postavimo da ih možemo pobijediti, onda je sve moguće. Imat ćemo svoje krizne trenutke, ali ako ih preživimo... Moramo biti koncentrirani i kažnjavati njihove pogreške kako bismo im oduzeli tu početnu sigurnost koju imaju samo zato što su 'oni Španjolska'", objašnjava Đulvat.

A upravo bi im tu sigurnost trebali oduzeti navijači.

"Mogu li navijači biti prekretnica? Apsolutno, to je jedan od ključeva. Kad se čuje buka s tribina nakon nekog faula ili pogreške, nije lako protivničkom igraču. Oni mogu pričati da su iskusni, ali na ovakvom nivou buke i pritiska nisu bili. Ti su igrači mladi i mogu se, da tako kažem, malo smrznuti."

Sjećajući se polufinala iz 2012. i poraza od Rusije, Đulvat izvlači važnu lekciju.

"Tada nismo baš bili spremni u glavama i to nam je polufinale pobjeglo."

Taj poraz, nakon kojeg je Hrvatska osvojila četvrto mjesto što je i dalje najveći uspjeh reprezentacije, opomena je za sadašnju generaciju. Uz podršku kakvu će imati u Stožicama i uz pravilan mentalni pristup, ova momčad ima priliku ispisati povijest i otići korak dalje. Prilika je tu, samo je treba zgrabiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada