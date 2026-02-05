DORH proširio istragu protiv direktora: Prodavao je nekretnine ispod tržišne cijene i prikrivao novac

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu proširilo je istragu protiv 60-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske zbog još jednog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, izvijestilo je DORH.

Kako navode, postoji osnovana sumnja da je krajem listopada 2019. godine, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem na području Varaždinske županije, sklopio kupoprodajni ugovor kojim je društvo prodalo nekretnine po znatno nižoj cijeni od njihove stvarne tržišne vrijednosti. Cilj je, sumnja se, bio da se drugookrivljena 61-godišnja državljanka Republike Hrvatske protupravno okoristi.

Na taj je način, prema sumnjama tužiteljstva, 61-godišnjakinji pribavljena imovinska korist u iznosu od 914.487 kuna, što odgovara iznosu od 121.373,28 eura, dok je trgovačko društvo oštećeno za isti iznos.

Prva istraga

Riječ je o proširenju već ranije pokrenute istrage. Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu prethodno je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv istog 60-godišnjaka zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine te pranja novca. Protiv 61-godišnje državljanke Republike Hrvatske vodi se istraga zbog kaznenog djela pranja novca.

Prema dosadašnjim sumnjama, 60-godišnjak je tijekom 2017., 2018. i 2019. godine, kao direktor trgovačkog društva, u cilju protupravnog stjecanja koristi, zadržavao gotovinski novac ostvaren obavljanjem usluga društva. Time si je, na štetu društva, pribavio imovinsku korist u iznosu od 198.762,36 eura.

Istodobno, sumnja se da taj novac nije polagao na račun društva niti ga je evidentirao putem naplatnog uređaja, čime je izbjegnuto plaćanje poreznih obveza te je državni proračun oštećen za 57.495,06 eura.

Pranje novca?

Tužiteljstvo nadalje sumnja da je 60-godišnjak, u dogovoru sa 61-godišnjakinjom, u razdoblju od 15. veljače 2018. do 2. lipnja 2022. godine u Ivancu, poduzimao radnje kako bi prikrio ranije stečenu imovinsku korist. ž

Novac u iznosu od 198.762,36 eura, ostvaren navedenim protupravnim radnjama, prebacivan je na njegov račun, račun 61-godišnjakinje i račun njezina trgovačkog društva, a potom i na račun trgovačkog društva kojim je upravljao.

Te su se uplate, sumnja se, prikazivale kao pozajmice društvu, dok je dio iznosa evidentiran kao uplata kompenzacije za kupnju nekretnine.

POGLEDAJTE VIDEO: Lice s naslovnica pred istražiteljima: Bivši maneken negira povezanost s drogom i prijevarama