Nakon brojnih upozorenja: Liječnik objasnio stvarne prednosti chia sjemenki

Chia sjemenke, često nazivane i "superhranom", stekle su globalnu popularnost kao dodatak prehrani. Mogu se pronaći u raznim jelima, od doručka do napitaka poznatih pod nazivom "unutarnji tuš".

Ove sjemenke, koje potječu od biljke Salvia hispanica, ističu se bogatim nutritivnim profilom koji uključuje vlakna, proteine i omega-3 masne kiseline. Ipak, uz rastuću popularnost pojavljuju se i brojna pitanja o njihovim stvarnim učincima te potencijalnim rizicima, zbog čega stručnjaci naglašavaju važnost pravilne informiranosti i konzumacije, piše LADbible.

Stvarne zdravstvene prednosti

Gastroenterolog dr. Saurabh Sethi u svojoj je analizi razdvojio znanstveno utemeljene činjenice od neutemeljenih tvrdnji o chia sjemenkama. Prema njegovim riječima, njihove stvarne prednosti su sljedeće:

Podrška probavnom sustavu: Zahvaljujući iznimno visokom udjelu vlakana, chia sjemenke potiču redovitu probavu i mogu pomoći u ublažavanju zatvora.

Pomoć pri regulaciji tjelesne težine: Sadržaj vlakana i proteina (otprilike pet grama po žlici) doprinosi duljem osjećaju sitosti. Konzumacija natopljenih sjemenki može smanjiti ukupan kalorijski unos, što potvrđuju i istraživanja provedena na Harvardu.

Hidratacija: Chia sjemenke imaju sposobnost apsorpcije vode do dvanaest puta veće od vlastite težine, čime konzumacija natopljenih sjemenki doprinosi hidrataciji organizma.

Zdravlje srca i regulacija šećera: Kao izvor omega-3 masnih kiselina, mogu doprinijeti snižavanju triglicerida (vrste masnoće u krvi) i pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi nakon obroka.

Preporučena količina i rizici

Kako bi se iskoristile prednosti i izbjegli rizici, ključna je pravilna priprema i umjerenost. Dr. Sethi preporučuje dnevni unos od jedne do dvije žlice dnevno, natopljene s dovoljno vode. Naglašava da je prethodno natapanje sjemenki obavezno kako bi se spriječile moguće komplikacije.

Nepravilna konzumacija chia sjemenki može dovesti do zdravstvenih problema. Konzumiranje suhih sjemenki, pogotovo u većim količinama, može uzrokovati nadutost i druge probavne smetnje. Dr. Sethi upozorava i na ozbiljnije opasnosti, poput zabilježenih slučajeva u kojima su suhe sjemenke nabubrile u jednjaku, stvorile gustu, gelastu masu i uzrokovale začepljenje. Na taj rizik upozorava i dr. Keith Ayoob, koji je za National Geographic objasnio: "Suhe sjemenke nabubre negdje u probavnom traktu, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija."

Uz navedene rizike, važno je razjasniti i česte zablude. Dr. Sethi ističe da ne postoje znanstveni dokazi koji povezuju konzumaciju chia sjemenki s poboljšanjem plodnosti ili ublažavanjem simptoma depresije, unatoč tvrdnjama koje se ponekad pojavljuju u javnosti.

