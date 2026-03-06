Isplivala nova snimka nakon derbija: Član stručnog stožera Hajduka provocirao tribine

Dva dana je prošlo od lude utakmice Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Kupa u kojoj su domaćini došli do pobjede nakon dramatičnog preokreta duboko u sudačkoj nadoknadi.

Novo prvenstveno kolo je pred nama pa momčadi nemaju vremena za razmišljanje o prijašnjoj utakmici, ali mi još zbrajamo dojmove nakon ludila kojem smo svjedočili. Isplivala je nova snimka koja pokazuje kako je jedan iznervirani član stručnog stožera Hajduka vodom gađao navijače Rijeke na zapadnoj tribini.

Oni su odmah krenuli u protuudar i gađali ga čašama i drugim predmetima, a tu snimku možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia treba podići glave svojim igračima i utišati buku