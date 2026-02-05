Hajduk ostaje bez velike želje? Istra zasad ne pušta svog kapetana

Sportski direktor Istre 1961 Saša Bjelanović u četvrtak je novinarima u Puli rekao da je kapetan pulskog prvoligaša Dario Marešić i dalje član ovog kluba te kako nema nikakvih novih detalja po pitanju njegovog odlaska u Hajduk.

"Kad je Dario Marešić u pitanju, nema ništa novoga u odnosu na ono od prije desetak dana. On je naš igrač kao i svi drugi i mislim da i on prepoznaje svoju važnost za ovu momčad i ovaj ambijent. Nikad s njegove strane nije došla ni najmanja poruka koja bi pokazivala da je nezadovoljan i da želi otići iz kluba", istaknuo je Bjelanović dodavši kako je Marešić trenutačno jedna od najvažniji "karika", naročito nakon odlaska Finca Ville Koskija u Alaves.

"U ovom trenutku nama nije nužda davati igrača po nepovoljnim uvjetima. Marešić je naš i nadam se da će ostati s nama do kraja sezone. Izuzetno nam je važan igrač jer on mladim igračima odnosno stoperima Raulu Kumaru, Samuelu Miettinenu i ostalim može biti svojevrsni mentor od kojeg mogu puno naučiti", naglasio je sportski direktor pulskog prvoligaša Saša Bjelanović.

Predsjednik kluba Branko Devide Vicente iskazao je vjeru da će Marešić u konačnici ipak ostati u Puli do kraja sezone istaknuvši pritom kako je za njegov slučaj sve jasno.

"Poznata je činjenica da su Splićani zainteresirani za njegove usluge, međutim, osim tog interesa nije došlo do nikakve konkretizacije. U očekivanju smo njihovog poteza, uostalom prijelazni rok traje još 12 dana. Naša je želja da Marešić ostane s nama, no ako situacija oko transfera ukaže na drugačiji rasplet, imat ćemo spremna rješenja", zaključio je predsjednik Devide.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije prijateljice iz Hrvatske pišu povijest na ZOI u Milanu